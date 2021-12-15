Чем более несчастен человек,

тем больше развлечений ему требуется.

Даниэль Дефо «Радости и горести знаменитой МолльФлендерс»







Компьютерные игры. Ох, сколько разных слов было сказано об их вреде и влиянии на подсознание ребенка. Не один родитель и не один психолог утверждал, что сначала человек совершает ненастоящие преступления (убийство, воровство) в виртуальном мире, а после– воплощает их в реальности.

Лишь стоит ему погрузиться в игровую атмосферу, – тут же всё становится чем-то необычным, ранее неизвестным и креативным. Однако потом «неживой» процесс уже не приносит такой радости; адреналина становится все меньше, и возникает новая потребность в его поиске. И тогда геймер (игрок) идёт на улицу, где для него продолжается игра, и именно тут начинает происходить самое страшное…

Так психологи и родители представляют себе печальный финал и последствия компьютерных игр. И, честно говоря, как бы это печально ни звучало, но такие ситуации имеют место быть. Только в соотношении со всем человечеством жертв компьютерной зависимости не так много, и причина здесь одна. Это банальный переизбыток игрового контента, каким бы он ни был.

Даже безобидный «Тетрис» мог вызывать у людей иллюзию того, что на них сверху падают огромные фигуры и вот-вот их раздавят. Но кто в этом виноват? Неужели Алексей Пажитнов, создатель «Тетриса»? Или игра такая вредная? Ни в коем случае. Виноватым в этой ситуации является только сам игрок. И его нежелание вовремя прекратить процесс вовлечённости.



В таком случае появляется новый вопрос: кто причастен к тому, что человек не имеет границ и не в силах совладать с собой? Как бы это и смешно, и печально ни звучало, но всё закладывается в неосознанном возрасте — детстве. Таким образом, возвращаемся к старой песне о главном — воспитании.

Вспоминая себя, в голову приходят самые разные истории. Моё увлечение видеоиграми началось с малого возраста, и они были самыми простыми, наподобие Тетриса. Но меня ограничивали во времени. Мне не давали играть больше 20 минут в день, а в случае обмана — лишали компьютера или телефона как минимум на неделю.

Тогда мне это казалось чем-то странным и непонятным, и до боли обидным. Почему я не могу посвятить все своё свободное время любимым играм? Однако когда я поиграл в компьютер более 3 часов, после чего у меня очень сильно разболелась голова, и начал дергаться левый глаз, – то в тот момент я задумался: «Что-то здесь не так».

Также меня сильно раздражала ситуация, что многие мои сверстники имели доступ к играм с пометкой 16+ и 18+. Там было много крови, насилия и интересный сюжет: всё, о чём я мог тогда мечтать. Но родители упорно настаивали на том, что влияние подобных жанров очень плохо скажется на моей психике. Вновь и вновь я не мог и не хотел понимать ни папу, ни маму, а тяга к играм только усиливалась.

Когда мне исполнилось 12 лет, у меня появилась игра Medieval II Total War. В тот момент я был счастлив и проводил в этой игре почти все свое свободное время. Её нельзя было назвать жёсткой, хотя в ней присутствовал эффект крови, но для 2006 года(год издания игры) он выглядел очень сдержанно. Однако был один подвох. Эта игра имела маркировку 16+. Но не из-за наличия батальных сцен, а ввиду жанровой особенности. Эта стратегия в двух режимах: тактическом и стратегическом. В стратегическом режиме ты управляешь одним из предложенных средневековых государств, следишь за развитием городов и замков, а также собираешь новые войска. А на тактической карте ты берешь под управление отдельные отряды своей армии и сражаешься в непосредственном столкновении с противником.

Как вы, наверное, успели понять, на тот момент я чисто интеллектуально не дорос до этой игры. И мне приходилось снова и снова перезагружать весь процесс. И лишь спустя несколько лет я смог полноценно осознать всю механику серии Total War. На этом примере стоит выделить два плюса и один минус. Эта игра, как я уже отмечал, выполнена в жанре «стратегия в реальном времени» и требует большой концентрации внимания наряду с логикой. Без них вы не сможете успешно взаимодействовать как со стратегической картой, так и с тактической. Более того, в каждой исторической части этой серии игр (с 2016 года разработчики разбавили Total War стилем фэнтези) имеется своя энциклопедия с самыми важными событиями того периода, которому посвящена игра. Это были плюсы. Как видите, не такие уж и маленькие, так как развивают логическое мышление и расширяют кругозор.

А теперь о минусе. Абсолютно любая видеоигра, способная привлечь внимание, без должного самоконтроля превращается в лёгкий, а затем и в тяжёлый наркотик. Чуть выше я говорил о синдроме или «эффекте Тетриса». Этот синдром распространяется не только на Тетрис, но и на весь виртуальный мир в целом.

Если пояснять простыми словами, то при«игровом передозе» человек начинает видеть те же самые образы во сне, в мыслях и в повседневной жизни. Опасно ли это? Судите сами. Я однажды целиком и полностью испытал на себе этот синдром, и повторять свою ошибкуне горю желанием.

Фактически этой причины для родителей более чем достаточно, чтобы установить определенный временной отрезок, в течение которого их ребенок может играть в компьютер, телефон, или приставку. В некоторых же ситуациях имеет место и запрет на геймерство (увлечение видеоиграми) на день, неделю или месяц. Однако этот метод не всегда срабатывает, потому что подросток, влившийся в game-индустрию, и не отличающийся хорошей тормозной системой, не может выбросить из головы мысли и желание усесться за любимое кресло перед светящимся экраном. Логичный вопрос:что делать, чтобы такого не случалось? Расскажу, опираясь на личный опыт.

Как и все дети, я очень сильно тянулся к таким игрушкам. Это происходило из-за дефицита активного общения с моими школьными сверстниками. После окончания начальной школы половина нашего класса разбежалась по другим школам, а к нам перевели других учеников, с которыми у меня до конца обучения были частые конфликты. Из-за этого «игры ненаяву» всего лишь компенсировали недостаток моей коммуникации с обществом. Мама с папой, конечно же, это подмечали и часто отправляли меня в разные лагеря, в походы, на экскурсии. То есть помогали мне грамотно проводить свой досуг. И знаете, это очень сильно мне помогало. Да, я не перестал играть на компьютере, однако это не переросло в сильную зависимость, когда требуется помощь квалифицированного специалиста. Я рос и развивался вместе со всеми.

Этим я хочу сказать, что побороть любую зависимость можно только одним способом – переключать своё внимание на не менее интересные вещи.

Безусловно, человек по щелчку пальцев не перестанет думать и хотеть, но для этого процедура избавления от зависимости должна войти в жёсткую систему, как курс лекарств, которые необходимо принимать.

Видеоигры — это просто вид досуга. Это отдельный виртуальный мир и Вселенная, где есть место как простым игрокам, так и разработчикам, сценаристам, аниматорам, актерам дубляжа и так далее.

Главное – уметь распределять свое время, иногда – не без чужой помощи. Как гласит старая пословица – «делу время — потехе час». От себя добавлю: играть ты можешь, сколько хочешь, и никто не вправе тебе это запрещать. Просто не выбрасывай из головы мысль о завтрашнем дне. Она тебе очень поможет.





