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Суворов и народная война в Италии/Борис Кипнис и Егор Яковлев

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Продолжение истории об итальянских событиях 1799-го года. Чем был гениален стратегический план Суворова, но почему был отвергнут? Как разворачивалась народная война на юге Италии? Что не поделили в Неаполе адмирал Нельсон и русский офицер Белли?
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2mBdZZm8Syo
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