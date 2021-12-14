Суворов и народная война в Италии/Борис Кипнис и Егор Яковлев
Продолжение истории об итальянских событиях 1799-го года. Чем был гениален стратегический план Суворова, но почему был отвергнут? Как разворачивалась народная война на юге Италии? Что не поделили в Неаполе адмирал Нельсон и русский офицер Белли?
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