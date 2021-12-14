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Объединённый запад начинает новый “поход на Восток”. Чем ответит Китай? Андрей Школьников

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Как элиты сейчас покупают себе время до коллапса и на что оно им нужно. Почему глобальная монополия на силу больше не действует и что это значит для РФ и мира. Что означает эпопея с биткоином и для чего она раскручивается. Об этом и многом другом рассказывает геостратег Андрей Школьников.

Телеграм-канал Андрея Школьникова https://t.me/geostrategrus
Канал газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra

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#будущее #фанаты #футбол
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KOYro7y3pGs
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