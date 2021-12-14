Объединённый запад начинает новый “поход на Восток”. Чем ответит Китай? Андрей Школьников
Как элиты сейчас покупают себе время до коллапса и на что оно им нужно. Почему глобальная монополия на силу больше не действует и что это значит для РФ и мира. Что означает эпопея с биткоином и для чего она раскручивается. Об этом и многом другом рассказывает геостратег Андрей Школьников.
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геостратег Андрей Школьников
смешнo