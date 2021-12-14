Главная » Невероятное в мире, Образование, Экономика

Глава ВОЗ предсказал миру голод и болезни после пандемии

141 2
Использованные источники: tass.ru
Глава ВОЗ предсказал миру голод и болезни после пандемии

Человечество после завершения пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19 столкнётся с более серьёзными, чем прежде, вызовами. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в Женеве на Х Глобальной конференции по укреплению здоровья.

«Когда пандемия завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до её начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезням, изменением климата и другими», – сказал он.

По его словам, «пандемия показала: если здоровье подвергается риску, то риску подвергается всё». Гебрейесус считает, что в этой связи необходимо «фундаментальное изменение» восприятия ценности здоровья, следует «содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты».

Глава ВОЗ заявил, что мир не должен идти прежним «эксплуататорским» путём в сфере производства и потребления, «пренебрегать планетой» и проводить «вызывающую разногласия политику, которая разжигала пандемию».

«Пандемия привела нас к развилке дорог. Позади нас лежит обычный путь ведения бизнеса — путь, который привёл нас к кризису. Перед нами новый путь: путь, ведущий к более здоровым и устойчивым обществам», – указал он.

Гебрейесус призвал относиться к здравоохранению не как к «затрате», а как к «инвестиции в наше общее будущее». При этом в центре усилий государств «должно быть достижение всеобщего охвата населения услугами здравоохранения, являющегося краеугольным камнем социальной, экономической и политической стабильности».

По итогам открывшейся накануне Х Глобальной конференции по укреплению здоровья, организованной ВОЗ при содействии ОАЭ, представители государств, структур ООН, гражданского общества и частного сектора примут политическое заявление с рекомендациями правительствам.

Ранее ВОЗ и Всемирный банк заявили, что более полумиллиарда людей оказались под угрозой крайней бедности из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что COVID-19 привёл к сбоям в оказании медицинских услуг и вызвал чрезмерную напряжённость системы здравоохранения. В результате впервые за 10 лет снизилась иммунизация населения и возросла смертность от малярии и туберкулёза.

По материалам ТАСС, сайта ВОЗ, Ленты.ру, НТВ

Источник: http://stoletie.ru/lenta/glava_voz_predskazal_miru_golod_i_bolezni_posle_pandemii_537.htm
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
ГЛАВА 14. За здоровье пьют лекарства
США - спутниковая система противо ракетной обороны ПРО - "Российские ядерные силы обнулены?"
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
Новости Украины и Новороссии 07 декабря 2017
ЭБОЛА КАК СОБЫТИЕ 2014 ГОДА (ЧАСТЬ II)
Бэкграунд, выпуск-307 за 8 июня 2013
Новости Украины и Новороссии 02 июня 2017
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 20088 16790
    марина час назад

      Прямо оракул,что запрограммировали ,то и получится:
      “«Когда пандемия завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до её начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезням, изменением климата и другими», – сказал он.
      локдауны ,остановка производств,безработица ,нервотрепка,стрессы-это и вызовет голод и болезни ,они ,как все знают от нервов.

      2
      2
    • 2488 2223
      George 24 мин. назад

        Это не предсказание, а доклад хозяевам.

        1
        1

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru