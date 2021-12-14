Человечество после завершения пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19 столкнётся с более серьёзными, чем прежде, вызовами. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в Женеве на Х Глобальной конференции по укреплению здоровья.

«Когда пандемия завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до её начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезням, изменением климата и другими», – сказал он.

По его словам, «пандемия показала: если здоровье подвергается риску, то риску подвергается всё». Гебрейесус считает, что в этой связи необходимо «фундаментальное изменение» восприятия ценности здоровья, следует «содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты».

Глава ВОЗ заявил, что мир не должен идти прежним «эксплуататорским» путём в сфере производства и потребления, «пренебрегать планетой» и проводить «вызывающую разногласия политику, которая разжигала пандемию».

«Пандемия привела нас к развилке дорог. Позади нас лежит обычный путь ведения бизнеса — путь, который привёл нас к кризису. Перед нами новый путь: путь, ведущий к более здоровым и устойчивым обществам», – указал он.

Гебрейесус призвал относиться к здравоохранению не как к «затрате», а как к «инвестиции в наше общее будущее». При этом в центре усилий государств «должно быть достижение всеобщего охвата населения услугами здравоохранения, являющегося краеугольным камнем социальной, экономической и политической стабильности».

По итогам открывшейся накануне Х Глобальной конференции по укреплению здоровья, организованной ВОЗ при содействии ОАЭ, представители государств, структур ООН, гражданского общества и частного сектора примут политическое заявление с рекомендациями правительствам.

Ранее ВОЗ и Всемирный банк заявили, что более полумиллиарда людей оказались под угрозой крайней бедности из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что COVID-19 привёл к сбоям в оказании медицинских услуг и вызвал чрезмерную напряжённость системы здравоохранения. В результате впервые за 10 лет снизилась иммунизация населения и возросла смертность от малярии и туберкулёза.

По материалам ТАСС, сайта ВОЗ, Ленты.ру, НТВ