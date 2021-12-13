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Время выбрало нас. Александр Соколов

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О чём говорится в передаче:

1. Что происходит и что заметно.
2. Страх потери привычек.
3. Глубинные причины.
4. Что кардинально меняет ситуации.
5. Повод подумать.

#АлександрСоколов #современнаяситуация
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pQI_YXSJF74
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