“Пастухи стада человеческого”. Капитализм как цивилизация анти-культуры. Валентин Катасонов
Доктор экономических наук Валентин Катасонов о дымовой завесе, которая скрывает истинное лицо денежной цивилизации.
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Капитализм не демократия.
В России капитализма в чистом виде нет.
Не понимающим о чем я вспомнить о том, что такое госструктуры и госпредприятия с госучреждениями.