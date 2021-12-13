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“Пастухи стада человеческого”. Капитализм как цивилизация анти-культуры. Валентин Катасонов

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Доктор экономических наук Валентин Катасонов о дымовой завесе, которая скрывает истинное лицо денежной цивилизации.

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Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Книги издательства “Наше Завтра” https://den-magazin.ru/utm/102

#ДеньТВ #Катасонов #капитализм #история
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vpPN7J8w9yc
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17405 8539
    BlackCat 6 мин. назад

      Капитализм не демократия.
      В России капитализма в чистом виде нет.
      Не понимающим о чем я вспомнить о том, что такое госструктуры и госпредприятия с госучреждениями.

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