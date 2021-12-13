Свыше 80 человек погибли в результате торнадо, обрушившегося в ночь на субботу на штат Кентукки, общее число жертв стихии в США превысило 90. Об этом заявил в эфире телеканала CNN губернатор Энди Бешир.

Удар нескольких мощнейших торнадо по нескольким штатам в центре США по последствиям сравним с длительной и массированной бомбардировкой. В ночь с пятницы на субботу вихри страшной силы перемололи здания на своем пути, превратив их в бесконечные завалы строительного мусора, разметали автомобили, переломали деревья, уничтожили линии энергоснабжения и прочую инфраструктуру.

Ранее сообщалось о 70 погибших в этом штате. По мнению губернатора, в одном только Кентукки число жертв может составить более 100.

Самый сильный урон нанесен небольшому городу Мэйфилд с 10-тысячным населением, где, в частности, обрушилась крыша свечного завода, разрушены полицейский участок и пожарная станция. Стихия затронула Миссури, Арканзас, Иллинойс, Кентукки и Теннесси. Без электричества в двух последних штатах остались свыше 200 тыс. человек.

В Кентукки ввели режим чрезвычайной ситуации. К ликвидации последствий торнадо власти штата привлекли Национальную гвардию. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что ликвидация последствий торнадо в Кентукки может занять несколько месяцев.

Президент США Джо Байден распорядился направить федеральную помощь в наиболее пострадавшие от торнадо регионы страны. Позднее Байден выделил дополнительную помощь штату Кентукки. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Байдену в связи с гибелью людей из-за торнадо.

Согласно объяснениям метеорологов, мощная буря стала результатом столкновения теплых и влажных воздушных масс, двигавшихся от Мексиканского залива, с более холодным и сухим потоком с севера. Часть СМИ рассматривают катастрофу в контексте изменений климата, считая, что торнадо будут все мощнее и чаще. Но, как отмечает axios.com, среди ученых «пока нет четкого консенсуса насчет того, будет ли это происходить по мере глобального потепления». «Есть исследования, согласно которым торнадо могут стать даже более редким явлением, – отмечает портал. – Но при этом их мощность может вырасти».

По материалам ТАСС, сайта «Президент РФ», Газеты.ру