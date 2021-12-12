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Прозрачная броня // Военная приемка

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Стрельба из пушки «птицами» и бутылками, попытка разбить фонарь истребителя пятого поколения Су-57 кувалдой и секрет саркофага Ленина – всё это в новом выпуске «Военной приёмки», главный герой которой на этот раз – стекло. И не просто стекло, а самые необычные и прочные его виды. Съёмочная группа программы побывает на предприятии «Технология», где создают эти уникальные изделия. Покажет, как плоский лист стекла изгибают и превращают в фонарь для истребителя. А потом проведёт над ним жестокие эксперименты, чтобы доказать запредельную прочность этого, казалось бы, хрупкого материала. Кроме того, зрители телеканала «Звезда» увидят, как на стекло наносят почти невидимое покрытие, способное растопить лёд и защитить человека от вредных излучений. И узнают, зачем стекло кабины пилота самолёта-разведчика А-50 покрывают золотом, а главное, сколько для этого нужно обручальных колец.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jWLSdyizDgs
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