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Б.Л. Марцинкевич. Радиоактивность – как это устроено. Виды радиации и её опасность

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Бэры, греи, зиберты, рады и прочие единицы измерения, связанные с мощностью излучения, его типом или его воздействием на организм – тема предлагаемой лекции Б.Л. Марцинкевича.


Радиоактивность – Как Это Устроено. Виды Радиации и Их Опасность




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5831683.html
Метки: атом, биология, здоровье, марцинкевич, мера, физика, человек
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