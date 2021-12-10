Предназначение. Валерий Синельников
Предназначение. Презентация новой книги Валерия Синельникова.
Первопричина болезней – невежество. В первую очередь, невежество в отношении понимания своего высшего предназначения. Как устранять причину, а не следствие недуга? В интервью с Валерием Синельниковым мы обсуждаем основы сохранения здоровья и путь постижения духовного предназначения человека. Взгляд на здоровье и медицину глазами доктора.
2:24 Предназначение в жизни и путь к его пониманию.
7:47 Что есть болезнь? Ложное понимание предназначения медицины.
11:09 Отзывы гостей презентации.
13:26 Болезнь – друг души. Причина появления страданий.
18:34 Гости презентации о Валерии Синельникове.
20:19 Причина социальных болезней общества. Основы процветающего государства.
24:20 Почему медики боятся медицины?
31:12 ~99.9% Людей умирают преждевременно. Какой должна быть идеальная медицина?
Валерий Владимирович Синельников:
Врач-терапевт, гомеопат, психотерапевт, писатель, автор нескольких открытий в сфере медицинской психологии. Основатель благотворительного фонда «Школа Здоровья и Радости» и общеобразовательной школы «Азъ Буки Веди».
Александр Евгеньевич Усанин:
- Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем,
- Автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook
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