Совсем еще недавно казалось, что многие отрасли остаются успешными благодаря зарубежным рабочим, и без мигрантов российской экономике никак не обойтись. По данным ООН, Россия по количеству гастарбайтеров уступает только США и Германии. Сегодня, похоже, ситуация начинает меняться.

До недавнего времени чиновники не ограничивали бизнес в привлечении дешевых трудовых ресурсов. На заседаниях правительства можно было услышать доводы о том, что экономика быстро восстанавливается, и в стране скоро будет не хватать рабочих рук. По прогнозам Международного валютного фонда, уже к 2030 году Россия может потерять до 15% рабочей силы. А к 2050-му количество трудоспособного населения в стране вообще сократится на 25%. В ближайшие пять-шесть лет из-за неблагоприятной демографической обстановки и снижения экономической активности людей старшего возраста численность трудоспособного населения в России будет ежегодно уменьшаться примерно на 800 тысяч человек.

Снижение численности рабочей силы Росстат зафиксировал в начале этого года, но уже в сентябре, как заметил президент России на форуме «Россия зовет!», уровень безработицы достиг допандемийного уровня, и «рынок труда в России полностью восстановился. Если так и дальше пойдет дело, то прогнозы МВФ могут не сбыться.

Ситуация на рынке труда в пользу отечественного персонала стала меняться после того, как в пандемию короновируса тысячи иностранных граждан потеряли работу. Стройки, как и другие сферы экономики, были остановлены. А когда производство начало оживать, возвращаться на работу за мизерную зарплату мигранты уже не хотели.

Как отмечается в исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) «Положение иностранных трудовых мигрантов в России во время пандемии коронавируса», наибольшая доля потерявших работу мигрантов пришлась на Москву. В столице потеряли работу или были отправлены в неоплачиваемый отпуск 76% мигрантов.

Воспользовавшись ситуацией, председатель Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов призвал работодателей повысить зарплату работникам из других регионов и государств. Адаптированные мигранты, по его словам, мало чем отличаются от других работников: русский язык они выучили, хорошо ориентируются в метро и выглядят примерно как москвичи. Так что они вполне заслужили не только благоустроенное общежитие, но и зарплату от 70 тысяч рублей в месяц.

Ушло то время, когда мигрант на стройке работал по 12 часов в день за 30-40 тысяч рублей. Средняя зарплата мигрантов на стройках выросла до 50-60 тыс. рублей в месяц, но многие уже и за эти деньги работать не хотят. Если судить об уровне заработков приезжих по опубликованным Центробанком данным, то они у нас явно не бедствуют. В январе-мае среднемесячный объем переводов из России в страны СНГ приблизился к половине миллиарда долларов, а уже в июне составил $720 млн. Такого не наблюдалось с 2018 года. При этом официально в 2018 году в России трудилось свыше 11 миллионов иностранцев, а в 2021 году вдвое меньше. В конце прошлого года зарплаты строителей во время пандемии в некоторых регионах выросли в пять раз.

Что и говорить, в последнее время запросы мигрантов очень изменились. Пять лет назад по садоводческим товариществам Подмосковья ходили таджики и узбеки и предлагали исполнить любую работу за тысячу рублей в день. Теперь за рытье небольшой траншеи требуют от 50 тыс. до 60 т. рублей. Дачникам проще нанять экскаватор, который выполнит ту же работу гораздо быстрее всего за 12 тыс. рублей или обратиться к нашим ребятам из провинции, которые готовы строить дома, прокладывать коммуникации за вполне умеренные цены, да еще и с гарантией и скидками для пенсионеров.

Минувшей зимой заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов призывал смягчить ограничения на въезд мигрантов.

Сегодня столичные власти сменили тон. Вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев недавно заявил, что в Москве вообще готовы отказаться от использования труда мигрантов. Готовится специальный план, который позволит обойтись без иностранной рабочей силы на стройках.

Процесс строительства, по замыслу московских чиновников, будет требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна будет в два, а то и в три раза выше, примерно как в Западной Европе. Чтобы приблизиться к европейским меркам, потребуются новые технологические решения. Например, узлы распределения воды будут собирать на линии, а на объекте только монтировать, вместо четырех штукатуров поставят одну станцию, которая будет равномерно наносить раствор на стену. На некоторых стройках Москвы механизация уже сегодня позволила сократить потребность в рабочей силе почти в три раза и за счет этого поднять зарплату, за которую готовы работать жители Московского региона.

Но достичь европейского уровня производительности труда на всех стройках сегодня вряд ли возможно. Прежде предстоит заняться переформатированием образования. У нас до сих пор образование студентов строительных вузов базируется на главной дисциплине – промышленное и гражданское строительство. Студенты изучают в основном инженерные дисциплины, а методам управления стройкой в учебных программах отводится совсем мало времени. У американцев, немцев, шведов эти дисциплины разделены. Их инженеры в первую очередь думают об организации производства.

С развитием технологий миграционная проблема, в принципе, должна решиться сама собой. При перевозке и доставке товаров «Яндекс» уже начинает внедрять беспилотные транспортные средства. Некоторые кафе переходят к автоматической системе заказов и их оплаты. Но это дело будущего.

Полностью отказаться от мигрантов в ближайшее время не получится. Россияне пока не готовы заменять гастарбайтеров на всех производствах и неохотно устраиваются простыми рабочими даже в условиях растущей безработицы. Так что придется настроиться на то, что снижение зависимости рынка труда от иностранной рабочей силы будет происходить постепенно.

На сегодня российское трудовое право не предусматривает для работодателей обязанности отдавать предпочтение россиянам при найме новых сотрудников. По рядовым должностям оформление на работу наших граждан и гастарбайтеров практически не отличается.

Государство регулирует численность мигрантов, устанавливая допустимую долю иностранцев для работы в некоторых отраслях экономики. Например, в 2020 году по постановлению правительства в строительных организациях допускалось нанимать до 80% работников из числа мигрантов, в агрохолдингах – до половины, а вот аптекам привлекать таких сотрудников запрещено. Региональные власти регулируют число приезжих с помощью патентов. Ужесточить подход к легализации мигрантов могло бы введение ID-карт и системы регистрации на портале госуслуг, создание специального реестра всех заключенных и расторгнутых контрактов. Речь идет также об обязательной дактилоскопии при пребывании в стране больше 30 дней, тестах на наркотики, чтобы сделать наем иностранной рабочей силы более системным и организованным. Но оппоненты инициативы, предложенной МВД, посчитали, что новая схема сильно усложнит привлечение мигрантов на стройки.

Не дожидаясь соответствующего обсуждения документа в правительстве, Минстрой запустил механизм точечного ввоза мигрантов на российские стройки. Руководитель ведомства Ирек Файзуллин объяснил это тем, что «процедура ручного управления ввоза иностранной рабочей силы уже есть и работает». Созданы специальные комиссии по привлечению в Россию рабочей силы из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Турции. В Узбекистане раньше других запустили пилотную программу по набору рабочих на российские стройки и в агрохолдинги. Но приезжающие на заработки мигранты все чаще предпочитают другие профессии – курьеров, таксистов или грузчиков на складах, выбирая более выгодные предложения.

По словам директора Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии Алтынай Омурбековой, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, число трудовых мигрантов из стран ЕАЭС в России по сравнению с 2019 годом сейчас резко (почти вдвое!) возросло. В перспективе нам нужно готовиться к еще большему наплыву азиатов. Дело идет к тому, чтобы, купив патент и медицинскую страховку, они сами смогли выбирать вакансии из базы данных на общеевразийском рынке и свободно устраиваться на работу.

В странах ближнего зарубежья начали готовить молодые кадры, которые могут быть востребованы в первую очередь в России. На повестке дня взаимное признание дипломов зарубежных вузов. Надо полагать, что скоро в наши города из азиатских республик поедут не только разнорабочие, но и инфекционисты, анестезиологи, реаниматологи, лаборанты, педагоги, специалисты горнодобывающих отраслей, IT-специалисты. Все они получат доступ к услугам социального обеспечения, смогут бесплатно наравне с россиянами пользоваться скорой помощью и некоторыми базовыми сервисами. Если не регулировать процесс, то здравоохранение и образование захлебнутся от приезжих.

Масштабный приток трудовых мигрантов из других государств несет серьезные риски роста преступности, возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве, массовых беспорядков, способствует повышению напряженности среди коренного населения.

Об этом предупредил Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах ЦФО. Если не предпринимать строгих мер, то мигрантская проблема превратится в бомбу замедленного действия и будет угрожать России.

Несколько лет профсоюзы добиваются более строгого квотирования иностранной рабочей силы, чтобы не допустить в России развития ситуации, подобной той, что складывается с мигрантами в странах Евросоюза. Нам ничто не мешает насытить рынок труда в первую очередь отечественными кадрами. За рубежом этот вопрос решается просто: предприниматель обращается в ведомство по труду с просьбой разрешить ему нанять сотрудника-иностранца. Чиновники оценивают, можно ли закрыть эту позицию национальным кадром, если нет – разрешают нанять иностранца, но всего на несколько месяцев, чтобы дать возможность за это время обучить своих работников. Почему бы и нам не пойти по такому пути?





