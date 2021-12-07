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Верхи не могут, низы не хотят

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И еще одна карта "российской агрессии", которые нынче выходят в промышленных масштабах в рамках развернутой пропагандистской кампании.

PS. Украина продолжит публично призывать к размещению войск США и НАТО на Украине на постоянной основе и дополнительных поставках вооружений. Американские марионетки в Киеве уже даже не скрывают, что решают задачи по обеспечению полноценной оккупации Украины войсками США и НАТО. Собственно, государственный переворот в 2014-м году и был направлен на постановку Украины под военно-политический контроль. К исходу 2021-го года США вполне себе близки к решению этой задачи и уже особо не скрывают своих намерений.

PS2. Завтра должен состоятся разговор Байдена с Путиным, где ситуацию с Украиной будут обсуждать. Белый Дом настаивает, что не собирается учитывать какие-либо "красные линии" России или кого-то еще. Вашингтон продолжает действовать в парадигме – "у единственной сверхдержавы не может быть ограничивающих ее действия красных линий – она их сама проводит где хочет и когда хочет". Постепенный отрыв этого принципа от реалий меняющего мира логичным образом повышает вероятность войны – "верхи не могут управлять миром по старому, низы же не хотят жить по старому". Условно говоря, мир подходит к точке бифуркации в результате складывания геополитической революционной ситуации.

Есть как минимум три ТВД, где нарастает вероятность, если и не мировой, то как минимум крупной региональной войны, с риском перерастания в ядерный конфликт – Украина, Тайвань, Иран. Разрешение ситуации с этими конфликтами не в пользу США безусловно ускорит окончательных крах американской гегемонии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7273650.html
Метки: нато, Россия, США, Украина, холодная война
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 19908 16638
    марина час назад

      И для ведения войны на Украине США утвердили клоуна из “где что когда “и юриста естественно ,Резникова А.?Конечно -он не дебильный Дапнилов из СНБО,который мать голодом заморил в ЛНР,но начитанность и оригинальность ,почти как у Вссермана ,не делает его спецом в ведении войн -этот тип, известной национальности ,скорее подготовлен к ведению переговором ,а где ж будут эти красные линии,которые как то уже нарезаны ,если сегодня ВВП и Байден произнесут заготовленные речи.А основной шабаш намечен по словам нашего АГЛ на начало след.года.У богатых нельзя отменять Рождество,какникулы на яхтах и да-доходы от вынужденного локдаунного пьянства остальных сотен млн уцелевших от лечения Ковида.

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