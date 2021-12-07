Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Интересно и любопытно то, что подписчики и фоловеры появляются.
Почему молодежи интересен хайп, недели чем логика, вот в чем вопрос.
Что в личности детей упустили родители, при воспитании тех, кто становится фоловверами тиктокеров?
Почему молодежи интересен хайп, недели чем логика, НЕ вопрос.
Oт oсинки не рoдятся апельсинки.
Oни дети свoих рoдителей кoтoрые хайпoвали на тупых лoзунгах КПСС.
Ничегo не упустили рoдители и вырoсла их кoпия.
Двунoгoе как ты
А где кружки, секции, факультативы, учебная практика? Незанятый ребенок с его гормонами – это непредсказуемая машина, энергию которой надо направлять в созидательное русло.
А кто такие эти фолоВеры и фолоВВеры?
Стадный инстинкт. Не кому не охота быть “белой вороной”
Мишустин, вон, телевизор (некогда наверное) не смотрит и поэтому не знает (с его слов) как поливают грязью на всю страну его “кумира”молодости Шукшина.
Совсем походу от реальности оторвались, но или оторвали вас.
Они не пользуются айфонами ,не смотрят телевизор ,не читают СМИ,которые оказывается почти все принадлежат Газпром медиа или Ковальчуку,т.к. эти новые гаджеты и контент СМИ весь заточен на то ,чтобы оторвать от действительности ,держать в напряжении чернухой или порно,фейками,жареным ,чтобы тратились,тратились их(обладателей айфонов)некчемные денюжки .И что интересно ,потом типа огорчаются ,что молодежь тупа,инфальтильна или наоборот нервная с клиповым мировозрением-так всё по заказу Обладателей СМИ .Также случилось с Ковидом ,такое впечатление,что было задание -разогреть,запутать,испугать публику.Ирезультаты уже есть:
“Сегодня.В Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы.
«По предварительной информации, в результате конфликта, возникшего из-за просьбы охранника надеть маску, посетитель достал оружие и начал стрелять», – приводит слова источника ТАСС.”
Это называется “держать в рамках” нужного информационного поля. Как правило нужного тем , кто несёт ложь, обман и враньё. Этих инфополей несколько.
Похоже передержали -стрелявший 45 летний Сергей Глазов ,военный ,уволен ,при аресте твердил про Мировой Заговор.
Очередной шизоид!
Ага. Отдали на “откуп”…,чтобы не мешали, – пока свои дела “утрясают”)
Ой ,утрясают ,еще бы ,Их Бретон Вуд, их золотая Пирамида дала крен и рушится.Ну и кто же поможет Байдену ,спасет банкиров ФРС (они основные выгодоприобретатели были и Байдена их ставленника,там инфляция 6%(для них уже ох)и лучший Партнер подыграет,спасет лицо старика,взаимно конечно:
“Разрушение бреттон-вудской модели в изводе «рейганомики» в 2008 году привело к тому, что в США очень усилилась антилиберальная часть элиты (напомню, «либерализм – власть банкиров») и банкиры в 2016 году подошли к «красной» черте, их могли лишить власти. Поэтому они титаническими усилиями вернули своего представителя в Белый дом с заданием: вернуть всё назад!
Байдена хватило на два месяца (до середины марта т.г.), после чего стало понятно, что нужно радикально менять все модели. Может быть, понимание этого было у элиты «Западного» проекта и раньше, но борьба с Трампом и обнаглевшими «цифровиками» отняла все аналитические ресурсы на другое направление. И сегодня уже понятно (см. обзоры Фонда Хазина, там подробно описаны проблемы американской экономики), что все остальные проблемы на этом фоне особой роли не играют.
Запаса времени у Байдена нет, инфляция стремительно растёт и нужно спасать ситуацию именно в США (отдавать власть в стране альтернативным элитным группам банкиры себе позволить не могут, ЕС во главе с Берлином не оправдал надежд, «зелёная» коалиция довольно быстро обрушит экономику региона вообще и Германии в частности), уезжать некуда. Нужно любой ценой быстро договариваться с потенциальными мировыми лидерами и все сэкономленные ресурсы бросать на спасение ситуации в США.
Вот почему Байден нужны договорённости с Путиным срочно. Обратите внимание на темы, со слов самого Белого дома, который уже подтвердил предстоящий разговор Путина и Байдена. Президент США, собирается поднять тему Украины и ее границ, а также стратегической стабильности, киберсферы и региональных вопросов. Судя по набору тем, очень велика вероятность, что это будет разговор о разделе «сфер влияния».
У Путина ситуация иная. Он может себе позволить ждать. Не долго, но несколько месяцев точно. И он, прежде чем начинать экономическую реформу в России (которой должна предшествовать реформа кадровая) должен точно знать, какие регионы попадают в сферу контроля России (то есть войдут в Евразийскую валютную зону), а какие нет. Поскольку без этого грамотных планов никак не построишь.
Поэтому я уверен, что инициаторов разговора стал именно Байден. И тема разговора может быть только раздел мира на валютные зоны, что позволит администрации Байдена начать серьёзные изменения в США и тех регионах, которые они оставят за собой. Дела внутри США настолько серьёзны, что любые другие темы сейчас для Байдена вообще никакой роли не играют. “М.Хазин
Шиза
Байден oказывается пoбедил цифрoвикoв.
А НЕ цифрoвики сфальсифицирoвали выбoры и банили Трампа.
Ты веришь в любoй бред.
ты же веришь в другую версию победы цифровиков ,да победили Трампа ,забанив и закрыв его сети ,но потом сдали позиции ,вспомни про дела против Гёйтса и др.,они теперь там тоже все в кланах и слава . богу .Пусть они дерутся и распадаются на 50штатов .
Историк Алексей Стаценко ВРЁТ
рабoта такая
Не страшно, кто жить захочет выкарабкается.
Вспомнилась цитата из одного известного фильма: “Захочешь жить – не так раскорячишься”. В условиях реальной угрозы ребята действовали бы много шустрее!