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День, когда план «Барбаросса» потерпел крах

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День, когда план «Барбаросса» потерпел крах

Подольск, Можайск, Волоколамск… 5 декабря план «Барбаросса», принятый годом ранее, потерпел сокрушительный крах. Мужество, героизм, невиданная самоотверженность красноармейцев, тружеников фронта, советских людей, остановила наступление нацистских захватчиков

Началось ответное наступление, продолжавшееся до апреля 1942 года и окончившееся разгромом нацистских полчищ. Хвалёная танковая группа Гудериана была изрядно потрёпана на подступах к Москве и фактически перестала существовать. Генерал фон Бок, всего лишь полутора годами ранее бравший французскую столицу, в тех судьбоносных боях навсегда усвоил для себя, что русские — не французы, а Москва — не Париж. Нацистская армия к началу декабря 1941 года потеряла на советском фронте более 750 тысяч человек. Несколько десятков вражеских дивизий оказались скованы в результате героического сопротивления. Чуть позже, с 13 декабря, начнёт свой героический путь 201-я стрелковая дивизия, состоявшая из выходцев из Советской Латвии — латышей, евреев, поляков, белорусов, русских. Первой выполненной ими задачей стал штурм реки Нары и освобождение деревни Елагино, а потом и Котово.

Эта история продолжалась несколько месяцев, но кажется, что она длиною в век. Немецкие офицеры торопились отправлять в Берлин торжественные реляции о том, что «Москва пала», и осталось только назначить точную дату. Гитлер упоённо фантазировал о том, как он превратит Москву в «одно большое озеро». Нацистские генералы самозабвенно делили трофеи. Солдаты вермахта, сентиментально щурясь, писали проникновенные письма своим возлюбленным Гретхен о том, каких гостинцев они привезут им из захваченной русской столицы. Общеевропейская пропаганда без устали штамповала тезисы о падении коммунистической России и торжестве арийской цивилизации. Вакханалия приняла колоссальный размах. И только советский солдат сражался, защищал свою Родину, потому что не мог по-другому. По улицам заснеженной морозной Первопрестольной на ближние подступы в самые тяжёлые, самые драматичные ноябрьские-декабрьские дни шли профессора вузов, студенты в очках, работники лабораторий и научных институтов, люди, которые прежде никогда не держали винтовку в руках. Они знали, что идут на смерть, понимая, что ценой своих жизней смогут задержать противника хотя бы на час, а может быть, на два, а может, и на день. Это и называется подвигом.

Нацисты и их добровольные приспешники проявили на захваченных советских землях неслыханный садизм. Официальная пропаганда Третьего Рейха одобряла максимально возможную жестокость по отношению к мирному населению.

Ослеплённость собственной властью превращала немецких юношей в свирепых изуверов. Война против Советского Союза принимала характер войны на уничтожение и порабощение. Очень многие стеснительные либералы сегодня отказываются это признавать и понимать. Между тем стоит посмотреть старую кинохронику для того, чтобы розовые очки ложной политкорректности спали навсегда. Жаль, что сегодня в образовательной практике такие видеозаписи не в чести. А между тем несколько чёрно-белых кадров со свидетельствами нацистских бесчинств из маленькой подмосковной деревушки оказывают на человека гораздо более сильное воздействие, чем беспорядочная пальба из голливудских боевиков. И делалось это теми людьми, которым католические священники и лютеранские пасторы с детства проповедовали идеи милосердия и сострадания. Впрочем, на славян и евреев эти идеи не распространялись, не правда ли?

Впервые с начала триумфального шествия общеевропейского нацизма Третий Рейх понёс огромные потери в битве за Первопрестольную. Официальная статистика свидетельствует о том, что из почти двухмиллионной армии, брошенной фюрером под Москву, погиб или пропал без вести каждый четвёртый. Это был колоссальный удар, который должен был дать понять нацистскому руководству, что дальше с Советским Союзом воевать нельзя. Однако впавшие в безумие нацисты ничего не поняли. Впереди был Сталинград, обезглавивший и сломавший хребет человеконенавистническому зверю. А потом простой советский солдат, красноармеец, оказался в Берлине. И имел полное моральное и историческое право превратить столицу Третьего Рейха в «одно большое озеро», но не сделал этого. Потому что по природе своей он милосерден. В том числе и к побеждённому врагу. В соответствии с многовековыми традициями православного христианства.

Светлая память и вечная слава всем воинам-красноармейцам, участникам битвы под Москвой. Вспомним всех — и разведчиков, и артиллеристов, и зенитчиков, и лётчиков, и партизан, и военных связистов. Среди них, связистов, был и мой прадед, Михаил Данилович Лисовский, отправившийся налаживать связь и пропавший без вести. Пусть каждый из нас помянет добрым словом тех, кто не пожалел жизни ради жизни своих будущих внуков и правнуков. Их бессмертный полк, их светлое воинство охраняет и оберегает нас и сегодня. Нам чаще и глубже стоит задумываться над великими словами великого песенника прошлого столетия: «Наши мёртвые нас не оставят в беде. Наши павшие — как часовые… Отражается небо в лесу, как в воде, — И деревья стоят голубые»…

Александр Филей, Латвия

Источник: https://news-front.info/2021/12/06/den-kogda-plan-barbarossa-poterpel-krah/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=den-kogda-plan-barbarossa-poterpel-krah
Метки: великая отечественная война, план барбаросса, Россия, статьи
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