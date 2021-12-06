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Белоруссия в стороне не останется

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«Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало. Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском» (с) Лукашенко

Как уже ранее отмечалось, в этом случае выстраиваемый новый железный занавес выстраивался бы не по западной, а по восточной границе Белоруссии. И уже вовсю педалировался бы вопрос о размещении войск НАТО (по просьбе демократического руководства Белоруссии, конечно же) для "защиты от российской агрессии" (не говоря уже о вопросе тразита газа и размещения российских войск в Белоруссии), как это сейчас происходит на Украине, где уже не стесняясь призывают к размещению войск НАТО в Харькове и Мариуполе. Но так как в Белоруссии, в отличие от Украины, у Запада не выгорело, то "Батька останется с нами", вместе с Белоруссией.

Отсюда и заявления Лукашенко том, что в случае войны Белоруссия не останется нейтральной.



PS. И еще на тему Белоруссии.
Проект "Изнанка мятежа" http://sp.sb.by/iznanka_myatyazha, посвященный попытке государственного переворота 2020-го года. По содержанию интересно, но планшетная верстка конечно вымораживает.
PS2. Гражданке РФ Сапеге за создание "Черной книги Белоруссии" грозит 6 лет тюрьмы (до соглашения со следствием светило 12).
3-4 года вполне может получить, что было бы заслуженно, с учетом того, чем она занималась. Но, возможно, у КГБ там свои планы, как и в случае с Протасевичем, который был эффективно встроен в информационную линию Лукашенко.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7272034.html
Метки: белоруссия, лукашенко, нато, Россия, Украина
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