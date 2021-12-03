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Церемония прощания с Меркель

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В Германия прошла официальная церемония прощания с Меркель, которая уже на следующей неделе уходит на пенсию. Факельное шествие прилагается.







Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7263514.html
Метки: Видео, Германия, Меркель
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