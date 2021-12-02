Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Как работают оранжевые технологии, и почему перевороты так похожи один на другой

108 0

Как работают оранжевые технологии, и как за "народными акциям" скрывается военный переворот? Как это происходит сейчас, и как было в истории? Почему так часто власть не удерживается, и кого она на самом деле боится? Почему часто перевороты происходят как под копирку? Что приводит путчистов к победе, а что к поражению? Что привело Россию к распаду Империи, и можно ли было этого избежать? Кто стоял за Февральской революцией, и кто подставил Временное правительство? Журналист Дионис Каптарь презентует свои книги и отвечает на вопросы зрителей и читателей.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=irWwdJg5J5I
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Государственный переворот – технология противодействия
Оранжевая революция – технология противодействия
Правительство и Центробанк действуют не в интересах России
Николай Стариков: Каким политическим курсом должна идти Россия
Кто-нибудь может объяснить физику работы такой антенны?
Техногенное построение мира. Биологические машины как основа жизни.
Технология государственного переворота
Оранжевая революция – технология противодействия (часть 4)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru