Как работают оранжевые технологии, и почему перевороты так похожи один на другой
Как работают оранжевые технологии, и как за "народными акциям" скрывается военный переворот? Как это происходит сейчас, и как было в истории? Почему так часто власть не удерживается, и кого она на самом деле боится? Почему часто перевороты происходят как под копирку? Что приводит путчистов к победе, а что к поражению? Что привело Россию к распаду Империи, и можно ли было этого избежать? Кто стоял за Февральской революцией, и кто подставил Временное правительство? Журналист Дионис Каптарь презентует свои книги и отвечает на вопросы зрителей и читателей.