Добрые дела, меняющие реальность. Александр Жарков
В эфире Вы узнаете:
Как добрые дела влияют на здоровье, карму, настроение.
Добрые дела в истории человечества.
Виды добрых дел.
Немного о том как организовать свое дело правильно составив его проект.
Вы узнаете, как можно поспособствовать раскрытию своих творческих способностей, заняться добрыми делами, развить себя, создать гармоничных отношений с собой и окружающим миром. О том как важно показать ценность вклада каждого человека в Мир, Здорового образа жизни и бережного отношения к нашему Народу, Планете и Человечеству.
Александр Жарков – целитель, парапсихолог, ясновидящий.