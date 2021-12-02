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Добрые дела, меняющие реальность. Александр Жарков

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В эфире Вы узнаете:

Как добрые дела влияют на здоровье, карму, настроение.
Добрые дела в истории человечества.
Виды добрых дел.
Немного о том как организовать свое дело правильно составив его проект.

Вы узнаете, как можно поспособствовать раскрытию своих творческих способностей, заняться добрыми делами, развить себя, создать гармоничных отношений с собой и окружающим миром. О том как важно показать ценность вклада каждого человека в Мир, Здорового образа жизни и бережного отношения к нашему Народу, Планете и Человечеству.

Александр Жарков – целитель, парапсихолог, ясновидящий.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cBg9zVVqZBI
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