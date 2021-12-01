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Разговор о золоте. Алексей Исаев и Виктор Таракановский. Часть 2

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Мы беседуем с Виктором Ивановичем Таракановским, председателем Союза Старателей России.
В двадцатом веке Виктор Иванович руководил золотодобывающими предприятиями, работал в старательских артелях. В двадцать первом веке он борется за права золотодобытчиков, работает над изменениями в налоговом и экологическом законодательстве.
В первой части нашего фильма речь шла о знаменитых золотых приисках середины двадцатого века, о Дальстрое, о технологиях добычи золота, о жизни и работе за полярным кругом.

Продолжаем разговор о золоте.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CSb9A7hAlH0
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