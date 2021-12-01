Разговор о золоте. Алексей Исаев и Виктор Таракановский. Часть 2
Мы беседуем с Виктором Ивановичем Таракановским, председателем Союза Старателей России.
В двадцатом веке Виктор Иванович руководил золотодобывающими предприятиями, работал в старательских артелях. В двадцать первом веке он борется за права золотодобытчиков, работает над изменениями в налоговом и экологическом законодательстве.
В первой части нашего фильма речь шла о знаменитых золотых приисках середины двадцатого века, о Дальстрое, о технологиях добычи золота, о жизни и работе за полярным кругом.
Продолжаем разговор о золоте.