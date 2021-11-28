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Русское сердце. В воздухе вертолёт с новым российским мотором!

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Совсем недавно мы рассказывали вам о том, что в России впервые в воздух поднялся модернизированный вертолёт Ка-226Т «Альпинист». Но сразу вслед за ним был совершён испытательный полёт ещё одной интересной новинки – модернизированного пожарного вертолёта Ка-32А11М. У него есть одно важное отличие от «Альпиниста» – новейший российский двигатель, который делает машину без преувеличения уникальной. Об этом и не только расскажем в сегодняшнем выпуске.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TM2nixc8h3w
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