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Вернувшийся из небытия

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Сегодня утром в Кузбассе на церемонии прощания с погибшими шахтерами и спасателями на шахте "Листвяжная" Александру Заковряшину был посмертно вручен "Орден мужества". 51-летний спасатель вчера не вернулся из шахты, после чего было объявлено, что выживших там нет. В результате, до середины сего дня Заковряшин числился погибшим.

А сегодня выяснилось, что проведя больше суток в загазованной шахте, спасатель смог выжить и сегодня выбрался на поверхность, вернувшись фактически из небытия, когда его родным сообщили, что он погиб.
Как заявил сам Заковряшин, который находится в состоянии средней тяжести (отравление угарным газом и переохлаждение), "А я-то что? Я боролся за свою жизнь. Каждый бы так поступил".
Видео https://twitter.com/studio_avp/status/1464156726236700673



Врачи говорят, что жить будет. В общем, в рубашке родился.
Другим повезло не так сильно.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7247628.html
Метки: Видео, кузбасс, шахтеры
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