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Число погибших на шахте в Кузбассе увеличилось до 52 человек

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Использованные источники: tass.ru
Число погибших на шахте в Кузбассе увеличилось до 52 человек

Более 50 человек погибли в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, сообщили в администрации Беловского городского округа. Уточняется, что среди погибших шесть спасателей и горняки.

На месте аварии концентрация метана превысила 6%, оксида углерода – более 0,25%, что создало вероятность взрыва газа. Было принято решение приостановить спасательные работы и вывести все спасательные подразделения на поверхность. Одно из звеньев из шахты не вернулось.

«По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых. Погибли 52 человека, включая горноспасателей», – сказал собеседник агентства.

Большинство тел погибших находятся в шахте. Ночью спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва. После стабилизации температуры и концентрации метана их поднимут на поверхность.

По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

По делу о гибели шахтеров в Кемеровской области задержаны директор шахты «Листвяжная», его первый заместитель и начальник участка, сообщили в следственном комитете (СК).

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка», – сообщили в пресс-службе СК в четверг.

В ведомстве отметили, что в настоящее время с участием задержанных проводятся следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление, началось задымление вентиляционного штрека участка №4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись», – говорится в пресс-релизе.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев после ЧП на шахте распорядился проверить все предприятия Кузбасса, которые занимаются добычей угля и руды. Об этом сообщается в его Telegram. «По распоряжению губернатора Сергея Цивилева все предприятия Кузбасса, которые занимаются добычей угля и руды, проведут безотлагательную проверку забоев на взрывобезопасность», – говорится в сообщении.

В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.

По материалам Интерфакса, ТАСС, ИА REGNUM, Рен-ТВ

 

Источник: http://stoletie.ru/lenta/chislo_pogibshih_na_shahte_v_kuzbasse_uvelichilos_do_52_chelovek_722.htm
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