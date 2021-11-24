Какая каста сейчас у власти в РФ? Брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры в современных реалиях
Все мы, так или иначе, живём в кастовом обществе. Откуда взялись касты и варны, и какое отражение они нашли в европейской культуре? Почему менять профессию считалось грехом? Кто они – современные брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры? Когда появятся цифровые касты? Почему элиты торопятся сыграть в трансгуманизм? Об этом художник-реставратор высшей категории, литератор Игорь Грай говорит с ведущим Андреем Фефеловым.