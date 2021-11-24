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Какая каста сейчас у власти в РФ? Брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры в современных реалиях

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Все мы, так или иначе, живём в кастовом обществе. Откуда взялись касты и варны, и какое отражение они нашли в европейской культуре? Почему менять профессию считалось грехом? Кто они – современные брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры? Когда появятся цифровые касты? Почему элиты торопятся сыграть в трансгуманизм? Об этом художник-реставратор высшей категории, литератор Игорь Грай говорит с ведущим Андреем Фефеловым.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AzGNQl_H4VQ
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