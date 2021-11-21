Главная » История, Творчество

1960-1970. Американец в Москве

84 0











































Источник: https://humus.livejournal.com/8105206.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Москва боится достойно ответить США за все унижения
1973. Американец в Москве. Часть 2
Россия на взлёте, народ на излёте Москва – столица Всемирной Хазарии?
Страшный заговор среди элиты СССР разрушал промышленность, — американец, приглашённый Сталиным
Как американец исследовал методику воспитания детей в СССР
«Думали, бомбу сбросят на Москву»
Я американец! Накормите и приютите меня
Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 октября 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru