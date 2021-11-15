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Герои есть

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Что такое геройский поступок? Кто он — современный герой?

Если вы уверены, что поступки с большой буквы — для персонажей кинокомиксов, то это не так. Каждый день судьбоносные, порой, непростые решения принимают такие же молодые парни и девушки, как и вы. Их горячее сердце, способность к самопожертвованию и жажда делать то, что правильно, не позволяет им оказаться в стороне.

Представляем фильм #ГероиЕсть. Это глубокая история о тех, кто не понаслышке знает о том, что такое совесть, честь, человеколюбие.

За 20 минут вы узнаете о борт-проводнике Максиме, мечтавшим о небе с детства и спасшем пассажиров из огня; о скромном юристе вневедомственной охраны Магомеде, оставшемся верным присяге, не уронившем свое достоинство и честь своего народа в сложных обстоятельствах; о бесстрашной десятилетней девочке Юле, вступившей в бой с огнем и спасшей из горящего дома пятерых младших братьев и сестер, о школьнике Тимофее, который не дал утонуть своему другу.

Уже сейчас вы можете познакомиться с их историями — поразмышлять и потом поговорить с друзьями и близкими на темы мужества, героизма и уверенности в своих действиях.

Присоединяйтесь к просмотру!

Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ».
При участии федерального проекта Мотивирующие цифровые уроки.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9myN6wI9GDE
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