“И пришёл паук”: что стоит за соцсетями, в которых запутался весь мир?
Социальные сети: почему они так опасны и притягательны для человека, как возникает зависимость и происходит зомбирование, как превращают ложь в правду, и что стоит за теми, кто, как кажется нам, всем этим управляет. Рассказывает Игорь Стечкин.
Если весь мир бедный и запутался, то пришлите мне деньги, и я вам вышлю книгу, как стать миллионером за месяц. И вы станете еще беднее на сумму, которую мне выслали.
А чтобы быть здоровым и богатым, то нажритесь на ночь мяса и квашенной капусты. Ибудьте