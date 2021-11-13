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“И пришёл паук”: что стоит за соцсетями, в которых запутался весь мир?

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Социальные сети: почему они так опасны и притягательны для человека, как возникает зависимость и происходит зомбирование, как превращают ложь в правду, и что стоит за теми, кто, как кажется нам, всем этим управляет. Рассказывает Игорь Стечкин.

Полное видео смотрите по ссылке https://nday.club/video/kzGkeLKZgHUdy…
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gzZVhfo76Ik
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8255 6015
    чужой 59 мин. назад

      Если весь мир бедный и запутался, то пришлите мне деньги, и я вам вышлю книгу, как стать миллионером за месяц. И вы станете еще беднее на сумму, которую мне выслали.
      А чтобы быть здоровым и богатым, то нажритесь на ночь мяса и квашенной капусты. Ибудьте

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