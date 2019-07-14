Фильм «Человек-паук: Вдали от дома»: Уговорите меня спасти мир

- Оценка фильма на сайте КиноЦензор

Фильм «Человек-паук: Вдали от дома» стал 23-й по счёту экранизированной историей кинематографической вселенной Marvel. Уследить за всеми перипетиями в жизни множества супергероев могут разве что самые преданные фанаты студии, для большинства же это просто очередное развлекательное кино про Спайдермена, которых тоже уже было снято пару десятков. Но то, что для одних «развлечение» – для других способ донести свою картину мира до общества.

И на этой «картине мира» хотелось бы остановится подробнее. Ведь она повторяется из сюжета в сюжет и, по сути, является тем главным посылом, постоянно подпитываемым и закрепляемым в сознании среднестатистического зрителя.

Во-первых, во всех этих историях люди поделены на две касты: те, кто наделён уникальными сверхспособностями или талантами, и простая серая масса. Роль первых – быть хранителями, спасителями, героями, защищающими мир от зла. Роль вторых – быть просто массовкой на фоне происходящих грандиозных событий. Большую часть фильма эта массовка кричит от ужаса перед очередным гигантским чудовищем, либо восторженно и сладострастно смотрит на своих кумиров, холуйски обсуждая подробности их личной жизни.

Конечно, каждый подросток, который пришёл в кинотеатр на очередную супергеройскую кинопремьеру, представляет себя в роли Человека-паука, Бэтмена или кого-то ещё, но в действительности его роль – это роль статиста и пассивного наблюдателя. И когда мир иллюзий при столкновении с реальностью рассеивается, в сознании остаётся лишь установка по типу «бороться со злом или спасать мир должны специально обученные для этого супергерои, а обычным людям здесь ничего не светит – прячься и убегай, если хочешь выжить».

Для того, чтобы эта установка работала ещё более эффективно, супергероев в фильмах делают одиночками и эгоистами. Они в принципе не хотят работать в команде – их туда можно загнать только палкой и при первой возможности они разбегаются, а частенько начинают ещё и бодаться «кто круче». В этом плане концепция «супергероизма» – это высшая степень реализации индивидуалистического мировоззрения. В реальности любые большие задачи решаются только сообща и коллективными усилиями. Но в обществе, воспитанном подобными фильмами, каждый сначала будет мнить себя великой личностью, способной всего добиться сам. А затем, когда его иллюзии неизбежно разобьются о реальность, перейдёт в разряд серой массы, так и не поняв, что его потенциал развития как Человека с большой буквы был сокрыт от него красивыми, но вредными сказками про супергероев.

Новый фильм про Человека-паука в этом плане очень показателен. Главный герой Питер Паркер первые полфильма всячески уклоняется от задачи спасения мира. У него есть дела поважнее – подкатить к девочке, которая ему нравится. Питеру звонят, его похищают, его упрашивают – «ну помоги нам», ведь вот-вот разрушат всю планету. А он встаёт и заявляет что-то типа: «я в отпуске, давайте вы уже в этот раз как-нибудь без меня».

И на этом фоне развивается романтическая история отношений Питера и его одноклассницы. Ведь в глазах подростков эгоизм нужно оправдать, а точнее скормить это отравленное блюдо, полив его «сладки соусом», – и лучше всего это сделать с помощью вечной любовной темы, которой что только не «оправдывают» в современном кино. Но в сухом остатке посыл остаётся достаточно жёстким: ваши личные отношения стоят дороже миллионов жизней, а точнее – ВЫ стоите дороже миллионов жизней. Это и есть Гимн Эгоизму, на реализацию которого системно работают такие студии как Marvel и DC, выпускающие самые дорогие фильмы в мире.

В дальнейшем, конечно, Паркеру приходится всё же сразиться со злодеем, и здесь во всей красе разворачивается концепция одиночки. На протяжении второй части фильма он один уничтожает целую армию из летающих роботов. С самыми дорогими спецэффектами до зрителя доносят ещё одну простую мысль: любую, даже самую сложную задачу, можно выполнить самостоятельно. Что, конечно, является абсурдом. Да, реальный героизм иногда помогает предотвратить катастрофу или спасти чью-то жизнь (хотя даже такие истории сейчас не экранизируют), но преодоление больших трудностей возможно только на основе системной, длительной и КОЛЛЕКТИВНОЙ работы, что и нужно объяснять в том числе с помощью средств киноискусства молодым людям. Супергеройское же кино в этом плане поддерживает миф о «волшебной палочке» (или волшебной суперсиле и бессмертии), который может быть уместен в историях для детей 3-х лет, но разрушителен, если подаётся в привлекательном виде молодым или взрослым людям.

В итоге спасителями мира никто из зрителей не станет и даже не будет пытаться бороться со злом, найдя себе оправдание в стиле «ну у меня же нет суперсилы и суперкостюма» (человек может даже не осознавать всей этой алгоритмики, но она устойчиво пропишется в его подсознании, выдавая соответствующую эмоциональную реакцию на различные жизненные ситуации), а вот эгоистические и индивидуалистические модели поведения усвоит – ведь так хочется быть хоть чем-то похожим на своего кумира.

Показательно и то, что очередная двухчасовая история про Человека-паука вращается только вокруг двух тем. Первая – это любовная сфера: тут сразу аж три пары строят свои отношения (вспоминается «Дом 2»…), но в крайне примитивном виде. Показано только, как персонажи охают, «ломаются», бросают томные взгляды и говорят отдельные красивые реплики, при этом вообще ничего не обсуждая по существу. А вторая – это красивые эпизоды драк, разрушений, погонь, взрывов, насилия и так далее. Темы учёбы, саморазвития, тренировок, творчества, поиска смысла жизни, преодоления себя, закалки характера и так далее просто отсутствуют.

Пусть не всё сразу, но хоть что-то значимое и наполненное смыслом ведь должно же быть в кино для подростков. Здесь же в этом плане зияющая пустота. Что полезного может извлечь подросток из этого киноатракциона за исключением того негатива, который описан в рецензии? Как правильно подкатить к понравившейся тебе девочке, или как классно быть супергероем? И это действительно то, чему мы хотим учить детей?

Наркотики

Есть достаточно длительная сцена с бокалами и несколькими тостами. Супергерой Мистерио в одном из эпизодов пьёт пиво (правда потом он оказался злодеем) и предлагает выпить и Паркеру. Тот отказывается со словами, что он школьник ещё, и ему пока нельзя. Из чего по логике получается, что как только он подрастёт, то, конечно, алкоголь также станет частью его жизни.

Секс

Есть несколько пошлых шуток по типу «у меня встал» или кратких эпизодов, где говорится что-то типа «вернулась в квартиру, где отец был с любовницей». Эти мелкие эпизоды не имеют никакого отношения к сюжету, и единственное зачем их добавили – чтобы в очередной раз погрузить зрителя в тематику пошлости.

Насилие

Насилие представлено в фильме главным инструментом борьбы со злом. Собственно, все фильмы про супергероев этот момент максимально высвечивают и подают в привлекательном виде. Но крови и смертей не показано. Вроде как всё вокруг рушится, и взрывается, но трупов нет…

Мораль

Настойчиво внедряемая в массовое сознание теория неких избранных суперличностей, которые должны спасать мир от всевозможного зла, при постоянном повторении формирует у широкой аудитории ложные представления о роли обычного человека в обществе. Вместо того, чтобы транслировать достойные подражания примеры реальных людей, их подвигов, или даже просто выдуманные, но реалистичные истории (которые бы служили мотиватором к саморазвитию) – такое кино искусно сливает потенциал молодёжи, подменяя истинные ориентиры лживыми, но яркими и пустыми обёртками.

Источник: Рецензии на сайте КиноЦензор

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С какой целью в сознание людей внедряется культ супергероя?

Наверное, большинство из нас смотрели разные блокбастеры, где присутствует супергерой, спасающий весь мир, а то и всю Вселенную, ну, иногда всего лишь страну или небольшое городок. Особенно популярными такие фильмы были в 90-е и нулевые, когда в нашу страну с большим напором хлынула западная культура.

С возрастом человек понимает, что подобные фильмы не имеют ничего общего с реальной жизнью. Но дети и подростки с упоением употребляют сей продукт кинематографа, который вводит их в иллюзии относительно реальной жизни. Каковы же истинные мотивы создателей всех этих образов супергероев, а вернее заказчиков подобных шедевров современной культуры?

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/i3TzLSQ4bPg/