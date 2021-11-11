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Будапешт в 1945. Часть 2

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Будапешт в 1945. Часть 1

Из архива военного корреспондента Юлия Михайловича Куна


















































Источник: https://humus.livejournal.com/8081829.html
Метки: венгрия, война, история, Россия, фото
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