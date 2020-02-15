«Медаль за город Будапешт»: 108 дней и ночей, освободившие Венгрию

В четверг исполняется 75 лет с момента завершения сражений за Будапешт. Стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии длилась 108 дней и ночей — с 29 октября 1944-го. 13 февраля 1945 года она завершилась полным разгромом немецко-венгерской группировки и установлением контроля над столицей Венгрии — важным политическим центром и стратегическим транспортным узлом. К юбилею славной победы Минобороны России рассекретило массив архивных документов, в которых рассказывается о боях за Будапешт.





Подвиг парламентера

Германские войска оккупировали Венгрию в марте 1944-го, когда возникла угроза выхода этого государства из войны. К началу стратегической наступательной операции Красной армии противостояли 20 германских дивизий и бригад и 15 отдельных частей. А также 17 дивизий и бригад и 21 отдельная часть венгерской армии. Противник организовал глубокоэшелонированную оборону. Их действия поддерживал 4-й воздушный флот люфтваффе.

Уже в первые наступления части 2-го Украинского фронта прорвали оборону и вышли на подступы к Будапешту, однако из-за погодных условий и упорного сопротивления взять город сразу не удалось. К операции были привлечены войска 3-го Украинского фронта, которые форсировали Дунай и вышли к югу от озера Балатон. 20 декабря началось общее наступление, которые через шесть дней завершилось полным окружением Будапешта и находившейся в нем 190-тысячной группировки. Начались тяжелые городские бои.

Перед штурмом венгерской столицы советское командование направило парламентеров с предложением сдаться. Капитан Илья Остапенко поехал в Буду, а капитан Миклош Штейнмец — в Пешт. Оба были убиты. Автомобиль с Остапенко под белым флагом был расстрелян из пулеметов при приближении к позициям противника. Штейнмец попал под минометный обстрел на обратном пути. За выполнение боевого задания, проявление мужества и самообладания офицеры были посмертно награждены орденом Отечественной войны I степени. Представления на награждение Минобороны впервые обнародовало в день 75-летия взятия Будапешта.

Кроме того, было опубликовано и свидетельство венгерского генерал-майора Миклои Фридьяша о произошедшем: «Это сообщение привело всех в ужас, и никто этому не хотел верить. Примерно через неделю я встретил в нашем доме одного фенриха по фамилии Варгуш из 13-го дивизиона штурмовой артиллерии, который искал квартиру. В разговоре с ним я спросил, возможно ли, чтобы немцы расстреляли русских парламентеров? Он ответил мне, что от немецкого командования поступил приказ — открывать огонь по русским парламентерам в случае их появления. Этот приказ был выдержан настолько строго, что каждый командир батальона личной распиской должен был удостоверить получение этого приказа».

До самого конца боев бойцы СС и вермахта возлагали надежду на некое супероружие, которое должно было появиться у Третьего рейха. В то же время венгерские полки и дивизии стремительно теряли боеспособность. Часть рассекречных документов — протоколы допросов пленных, которые свидетельствуют о настроениях среди личного состава противника. Так, в показаниях солдата 11-й роты 8-й механизированой дивизии СС «Полицай» Мореля Ружет-Шарля описывается, как немецкие командиры пытались воодушевить подчиненных: «Командир роты гауптштурмфюрер Айнвард нам сказал: «В кратчайший срок нам на вооружение поступит новое оружие. Оно уже испытывается в Германии. Это оружие называется «пресс-люфтгранатой» (снаряд сжатого воздуха). Оно будет убивать наших врагов на большом пространстве от места разрыва». Дальше он сообщал: «Солдаты говорят о газах и о жидком воздухе как о возможном новом оружии <…> На занятиях нам также говорили, что русские не готовы к ведению химической войны. Германия же давно к этому готова».

«Советских порядков не вводить»

В Венгрии советское командование стремилось установить максимально теплые отношения к местным населением. Так, в постановлении Госкомитета обороны СССР от 27 октября 1944 года, подписанном Сталиным, говорится, как следует вести себя при вступлении на территорию страны. Военному совету 2-го Украинского фронта было поручено выпустить воззвание к венграм: «Не как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Венгрию Красная армия, не имеющая других целей, кроме разгрома вражеских германских армий и уничтожения господства гитлеровской Германии в порабощенных ею странах».

Создавать органы власти в занятых районах постановлением также не предписывалось: «венгерских порядков не ломать и советских порядков не вводить». Особый порядок управления вводился только на железной дороге и других стратегически важных объектах.

Назначенные в городах военные коменданты, согласно документу, должны первым делом выпустить приказ на русском и венгерском языках, который предписывал гражданским властям продолжать выполнение своих обязанностей, владельцам торговых и промышленных предприятий продолжать свою деятельность, а школам, больницам, амбулаториям и тому подобным учреждениям оказывать содействие в их работе. Местное население было обязано сдать всё имеющееся оружие, боеприпасы, военное имущество и радиоаппаратуру.

Жителям Будапешта гарантировались личные и имущественные права, причем распространялись эти гарантии и на собственников бизнеса. Вплоть до того, что при бегстве последних военный комендант назначал временных руководителей из числа бывших служащих. Вместе с тем в заключительной части постановления говорится о необходимости развернуть закупки продовольствия и промтоваров по ценам, назначенным постановлением ГКО.

Черные страницы

В последние месяцы перед приходом Красной армии в Будапеште и других городах Венгрии начался террор. После попытки регента адмирала Миклоша Хорти порвать с Германией и вывести страну из войны немцами был организован государственный переворот. К власти пришел лидер местных нацистов Ференц Салаши.

В числе опубликованных Минобороны документов — копия «Акта о зверствах немецко-венгерских захватчиков в Будапеште», направленная начальником политуправления 2-го Украинского фронта генерал-лейтенантом Александром Тевченковым начальнику ГлавПУРККА. Его составила группа советских военнослужащих, обнаруживших в здании Государственной венгерской клиники тела 500 мирных жителей разного пола и возраста, в том числе многих грудных детей.

«Все трупы пронумерованы, последние номера четырехтысячные», — докладывают подписавшиеся под документом подполковник Куба, майор Номерецкий и сержант Мелешко. Служащие клиники показали, что это тела евреев и рабочих, расстрелянных на улицах города. По их словам, все поступившие в клинику тела оформлялись как «несчастные случаи».

После завершения боев в полуразрушенном городе сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Местным жителям грозил голод. Заботу о них с марта 1945 года взяла на себя советская сторона. В опубликованной справке на имя зампредседателя СНК Анастаса Микояна говорится, что в июне 1945 года для населения Будапешта «бургомистру города передано: зерна 3000 т, сахара 1000 т, соли 960 т и 250 грузовых автомашин». С этого же месяца нормы снабжения в городе были увеличены, после чего цены на многие продукты на черном рынке снизились на 20–30%.

Местная пресса, обзор которой также опубликован военным ведомством, отреагировала с воодушевлением. Газета «Вилаг» в заметке от 22 июня 1945 года под заголовком «Советы ищут приятеля в побежденном противнике» цитирует директора Национального музея: «Как победитель Советы могли бы пользоваться своими правами. Они, однако, ответили на наши безумные действия таким красивым жестом, что наши люди и рассчитывать на это не смели бы. Какого бы размера ни была материальная помощь, но мы выше материальной стоимости оцениваем ведущие Советскую власть душевные мотивы».

Залпом сотен орудий

Одним из самых волнительных документов в обнародованной подборке стало написанное от руки внеочередное боевое донесение 2-го Украинского фронта от 13 февраля 1945 года. «Войска левого крыла фронта, прорвав ряд сильных укрепленных оборонительных рубежей как на подступах, так и внутри города Будапешт, в результате многодневных ожесточенных уличных боев, штурмов овладевая каждым зданием и кварталом, к 10 часам 13 февраля с/года разгромили окруженную группировку противника <…> полностью овладели столицей Венгрии — городом Будапешт».

В тот же день, 13 февраля командующий войсками 2-го Украинского фронта маршал Родион Малиновский, командующий войсками 3-го Украинского фронта маршал Фёдор Толбухин и их начальники штабов получили приказ Сталина: «В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом Будапешт, представить к присвоению наименования «Будапештских» и к награждению орденами».

«Сегодня, 13 февраля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов, овладевшим столицей Венгрии городом Будапешт, 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий», — говорится в документе.

Это была одна из самых тяжелых и кровопролитных операций, отметил военный историк Григорий Пернавский, — Германия была крайне заинтересована в том, чтобы сохранить Венгрию.

— Для немцев это была стратегически важная территория, терять которую они никак не могли, — рассказал историк «Известиям». — Именно поэтому осенью 44-го года немцы пошли на государственный переворот в Венгрии, не дав адмиралу Хорти вывести страну из войны. И Венгрия, таким образом, оказалась последним действующим союзником Третьего рейха в войне.

Будапештскую операцию нельзя недооценивать, подчеркнул эксперт. В тот момент Венгрией правил нацистский режим и его представители были очень упорными и опасными противниками.

Источник: https://nstarikov.ru/medal-za-gorod-budapesht-108-dnej-i-nochej-osvobodivshie-vengriju-113104