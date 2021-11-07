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Ножи для спецназа // Военная приемка

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В этом выпуске «Военная приемка» расскажет о ножах, создаваемых для спецназа. Это клинок «Каратель» для спецподразделений ФСБ, нож универсальный боевой «Игла» для боевых пловцов ВМФ и нож разведчика стреляющий. Журналисты программы устроят этим ножам по-настоящему экстремальные испытания, кульминацией которых станет попытка с помощью ножа разрезать летящую пулю. Также в этом выпуске будут показаны все крупные промышленные центры, где выпускаются ножи, разрабатываемые в интересах Министерства обороны.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=y0DusaR_yho
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