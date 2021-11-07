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История Большой игры: дебют. Кирилл Фурсов

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Большой игрой называют геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX — начале XX веков, но раз начавшись это противостояние продолжается и сейчас. Кирилл Фурсов начинает цикл лекций по книгам Питера Хопкирка с книги «The Great Game: On Secret Service in High Asia», из которой мы узнаем исторические предпосылки конфликта, явные и скрытые причины начала империалистического соперничества («холодной войны») за территории, влияние и рынки.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JH-vC09PBJY
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