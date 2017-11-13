Великие победы советских спортсменов

С раннего детства советский человек осознавал, что живет в стране героев. Это порождало в нем страстное стремление быть первым, неукротимое желание совершить какой-нибудь поступок, который прославит не только его, но и всю советскую державу. В авангарде подвигов стояли советские спортсмены: во время холодной войны именно им выпала главная роль пропагандистов советского образа жизни. Вспоминает Топ-7 побед Советского спорта, которые навсегда войдут в летописи мирового спорта.

Триумф на олимпиаде в Мельбурне (1956 год)

Команда СССР всего второй раз в своей истории участвовала в олимпийских играх. Если на олимпиаде в Хельсинки (1952 год) советские спортсмены в общем командном зачете заняли почетное второе место, то в Мельбурне сборная СССР стала абсолютным победителем в командном зачете. Советские спортсмены завоевали больше всех и золотых (37), и серебряных (29), и бронзовых (32) медалей. Особняком в триумфе советской олимпийской команды стоит победа футболистов СССР, которые в финале победили югославов со счетом 1-0. Это стало первой крупной победой советского футбола.

Первые чемпионы Европы по футболу (1960 год)

Мы уже подзабыли, что сборная СССР стала первым обладателем Кубка Европы в истории. Две крупные победы подряд за четыре года сделали советскую команду частью элиты футбольного мира наряду с англичанами, бразильцами, немцами и итальянцами. Увидеть таких футболистов, как Лев Яшин, Слава Метревели и Виктор Понедельник, мечтали все тогдашние суперклубы Европы.

Триумф на Кубке Канады

Хоккейная сборная СССР блиц-кригом завоевала мировой хоккей. В1954 году советские хоккеисты впервые стали чемпионами мира, в 1956 году – олимпийскими чемпионами, а в 1972 и 1974 году команда Советского Союза показала, что на равных может сражаться с легендарными канадскими профессионалами. Правда, с последними сборная СССР играла лишь товарищеские игры. В 1976 году состоялся первый Кубок Канады, где за сборные США и Канады играли звезды НХЛ и ВХА, однако советские хоккеисты заняли всего лишь третье место, пропустив вперед канадцев и чехов. Но второй Кубок Канады, который состоялся в 1981 году, стал великим триумфом советского хоккея. В финале хоккеисты сборной СССР камня на камне не оставили от команды канадских звезд-профессионалов. Канадцы были настолько расстроены, что не дали увезти трофей в СССР. Примечательно, что свою победу советские игроки посвятили Валерию Харламову, трагически погибшему незадолго до турнира.



«Золотой» бросок Алекснадра Белова в корзину сборной США на последней секунде баскетбольного финала СССР-США на Олимпиаде в Мюнхене до сих пор снится американским болельщикам в кошмарным снах. Тогда бросок советского баскетболиста вызвал грандиозный скандал: американцы посчитали, что мяч побывал в корзине уже после финального свистка. До этого матча баскетболисты США ни разу в истории не проигрывали на Олимпиадах — ни одной игры. «История успеха» закончилось одним броском Александра Белова, который вернулся домой национальным героем. Интересно, что, по слухам, американцы так и не забрали свои серебряные медали, а один из игроков в своем завещании дал распоряжение потомкам, никогда, ни при каких обстоятельствах, не забирать «мюнхенское серебро».

Олимпийская коллекция Ларисы Латыниной

До 2012 года советская гимнастка Лариса Латынина удерживала рекорд по количеству олимпийских наград: 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали. Уже в своем дебюте на Олимпийских играх в Мельбуре (1956 году) спортсменка триумфально завоевала 4 золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Но абсолютно уникальное достижение Лариса Латынина установила в 1957 году на Чемпионате Европы, когда завоевала весь комплект золотых наград.

«Книга рекордов» Ирины Родниной

Имя легендарной советской фигуристки Ирины Родниной дважды занесено в «Книгу рекордов Гиннесса». Первый раз, когда на чемпионате мира в 1973 году Роднина в паре с Александром Зайцевым получили за выступление десять наивысших оценок 6,0. А вторую запись в книге Ирина получила уже после окончания карьеры, как спортсменка, не проигравшая ни одного турнира в карьере.

6 метров

Если Юрий Гагарин стал пионером в освоении космического пространства, то советский прыгун с шестом Сергей Бубка первым среди землян преодолел высоту в 6 метров. В 1985 году на римском Олимпийском стадионе это казалось совершенно «космическим» результатом. Всего за свою карьеру спортсмен установил 35 мировых рекордов. Его прыжок на 6 метров 15 сантиметров, которое он совершил, выступая за Украину в 1993 году, до сих пор является мировым рекордом. Не случайно, что тогдашний глава Международного олимпийского комитета маркиз Хуан Антонио Самаранч назвал Сергея Бубку самым выдающимся спортсменом современности.

Источник: nnm.me