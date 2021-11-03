В Сочи президент РФ Владимир Путин провёл вторую встречу с руководящим составом Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Основная тема совещания в этот раз – оснащение Вооружённых сил беспилотными авиационными комплексами.

«Мы очень хорошо знаем, как она [беспилотная авиация] себя зарекомендовала в вооружённых конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии, – атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов. Мы научились отражать эти атаки и делаем это достаточно эффективно», – сказал глава государства.

По его словам, «сейчас на вооружении у нас находится свыше двух тысяч беспилотных летательных аппаратов». «Нужно и дальше над ними работать, работать так же напряжённо, как это было в последнее время, имея в виду в том числе и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки и, конечно, имея в виду тот опыт, который мы сами имеем при применении этих летательных аппаратов, анализ того, что мы наблюдаем вокруг нас», – заключил он.

В апреле сообщалось, что российские подразделения применили для ударов по международным террористам в Сирии несколько десятков «дронов-камикадзе» «Ланцет-3», которые позволяют наносить высокоточные удары. Кроме того, с 2019 года в Сирии используются и другие «дроны-камикадзе» — «Куб».

Ранее сегодня стало известно, что запуск первого в России полигона для беспилотников перенесли из-за пандемии.

«В связи с тем что авиационная отрасль понесла значительный ущерб из-за пандемии [коронавирусной инфекции] COVID-19, команда проекта вынуждена перенести срок запуска на три месяца, то есть до февраля 2022 года», — сказал руководитель проекта «Полигон БАС» Антон Третьяк.

Суть проекта заключается в разработке специальных полигонов, где можно будет проводить все виды лётных испытаний дронов: от демонстрации технологий до сертификационных полётов. Платформу разместят в районе аэродрома «Орловка», в 160 км от Москвы, там уже заканчивается строительство лётно-испытательного центра.

По материалам сайта Президента РФ, РИА Новости