Архив Пандоры, гаванский синдром и новое нелетальное оружие. Анализ западных СМИ от А. Артамонова
Аналитик Александр Артамонов проводит обзор самых громких и знаковых публикаций западных СМИ: о неизвестном российском оружии, крупнейшей утечке секретных документов и стремительно наступающей патагонизации.
Россия слухам не доверяет и поэтому расследования по офшорам проводить не будет. Песков сказал, что прочитал 13 млн. страниц и никакого компромата не обнаружил. Ну и что такого что у чиновника на тайных счетах денег больше, чем он официально получает, зато новый директор Японии на наши четыре острова глаз положил. И это при том, что они ещё за зверски запытанного Сергея Лазо не ответили.
а как власть коммунистам подпортила фейс -зачетно…https://mikle1.livejournal.com/13156768.html
ато ишь ты навальнистов они понимешь ты решили поддержать в выборы.А ведь всего-то -нужно просто захотеть.Всему свое время.
Вы считаете партия, выдвигающая на выборы в Госдуму более ста миллионеров и в тоже время несущая в своем названии слово “коммунистическая”, таковой и является? По мне совмещение двух таких понятий как “владелец завода” и “коммунист” в принципе невозможно. Так что называться они могут как хотят, пусть даже партией розовых единорогов.
совмещение двух таких понятий как “владелец завода” и “коммунист” в принципе невозможно.
Да ты чё……
а в СеСеСеРе разве не ПАРТИЯ владела завoдами.
А ктo?
Или мoжет все еНти Ленины-Марксы были рабoчими-крестьянами?
Коммунист коммунисту рознь, как и владелец завода-владельцу завода. Дело в отношении к работающим-трудящимся на этом заводе. Хотя если разобраться то и советские коммунисты к своим рабочим относились не очень то и хорошо.
Япония ,кроме глаза ничего не способна больше положить,она инструмент ,как и Зеля ,но лучше оплачиваемый,тебе ли этого не знать .
А вот насчет налогов ,что то они удумали :
“Организация экономического сотрудничества и развития сообщила 8 октября, что входящие в нее государства достигли общего согласия по поводу введения глобального минимального корпоративного налога в размере 15% для фирм с доходом от 750 млн евро. Члены сообщества планируют подписать многостороннюю конвенцию в 2022 году с имплементацией в 2023-м. Также предполагается совершить перераспределение налоговых поступлений от крупнейших международных компаний – перевести уплату части налогов из государств, где расположены штаб-квартиры, в те страны, где они ведут свою деятельность и получают прибыль.
Россия подпишет договор по налогообложению международных групп компаний в 2022 году, а новые правила вступят в силу с 2023 года. По словам представителей Минфина РФ, необходимость такого соглашения возникла в связи с принятием некоторыми странами локальных мер в сфере налогообложения транснациональных компаний, которые не носили системного характера..Решение Джи 20 в эти дни..
п.с.Жора ,в чем подвох-делятся добровольно?или вынужденно.
государства достигли общего согласия по поводу введения глобального минимального корпоративного налога в размере 15%
Кoму?
Ктo налoгoприoбретатель?
упс
тишина
Опять недоделку рекламируют, то весь мир в ужасе от “арматы” ,кстати кто нить знает че с этим чудо распилом бабла,то теперь реклама очередной летающей вундервафли поперла.Интересно сколько этим все газетенкам отслюнявили за эти статейки.