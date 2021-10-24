Военная приемка. Неизвестная таможня. Новые технологии
100 километров в час на воде, абордаж на полной скорости, охота за контрабандистами с вертолета, нефрит в бревнах, наркотики в кране. Это – ежедневная работа сотрудников таможни. В этом выпуске съемочная группа «Военной приемки» побывает на самом удаленном таможенном посту, на границе с Северной Кореей; в самом крупном торговом порту во Владивостоке; доберется до границы с Казахстаном; выйдет в рейд по Японскому морю, начнет просвечивать контейнеры в порту Санкт-Петербурга. И все ради того, чтобы показать вам, с чем на самом деле сталкиваются в своей работе российские таможенники. Ведущий Алексей Егоров расскажет, как ищут контрабанду, спрятанную среди обычных вещей, и как ее пытаются провезти мимо таможенных постов. Вы узнаете, что такое электронная таможня, и как электроника помогает таможенникам увидеть спрятанные товары.