Московскому планетарию – 50! Время. Эфир 29 ноября 1979
Московскому планетарию – 50! Время. Эфир 29 ноября 1979
О 50-летнем юбилее Московского планетария: посетители на юбилейной выставке в фойе планетария, экспонаты: фотографии, картины, глобус "Строение Земли", модели космических аппаратов, глобус Луны, лекцию для посетителей проводит директор Московского планетария Константин Порцевский. Автор сюжета – Кира Григорьева.
Информационный сюжет программы "Время". Эфир 29.11.1979.
Главная редакция информации, 1979 г.