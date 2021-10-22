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Московскому планетарию – 50! Время. Эфир 29 ноября 1979

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Московскому планетарию – 50! Время. Эфир 29 ноября 1979
О 50-летнем юбилее Московского планетария: посетители на юбилейной выставке в фойе планетария, экспонаты: фотографии, картины, глобус "Строение Земли", модели космических аппаратов, глобус Луны, лекцию для посетителей проводит директор Московского планетария Константин Порцевский. Автор сюжета – Кира Григорьева.

Информационный сюжет программы "Время". Эфир 29.11.1979.
Главная редакция информации, 1979 г.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LL_RMHuBHp8
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