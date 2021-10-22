Чего мы не знаем о Нюрнбергском процессе/Егор Яковлев, Михаил Амирджанов, Алексей Исаев
Публикуем запись встречи авторов проекта «Нюрнберг. Без срока давности». Егор Яковлев, Михаил Амирджанов и Алексей Исаев говорили о неизвестных деталях Нюрнбергского процесса, озвучивали факты из ранее не переводившихся томов трибунала и отвечали на вопросы зрителей.
Еврейские тайны процесса мне не интересны.
Я знаю от дедушек и бабушек что в огромной войне против нашего отечества русские одержали победу. А у кого и в каком процессе засекречена борьба с каким то фашизмом, то пусть они разгадывают свои тайны сами.