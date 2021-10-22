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Чего мы не знаем о Нюрнбергском процессе/Егор Яковлев, Михаил Амирджанов, Алексей Исаев

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Публикуем запись встречи авторов проекта «Нюрнберг. Без срока давности». Егор Яковлев, Михаил Амирджанов и Алексей Исаев говорили о неизвестных деталях Нюрнбергского процесса, озвучивали факты из ранее не переводившихся томов трибунала и отвечали на вопросы зрителей.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3ejxr2wnYss
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8051 5835
    чужой час назад

      Еврейские тайны процесса мне не интересны.
      Я знаю от дедушек и бабушек что в огромной войне против нашего отечества русские одержали победу. А у кого и в каком процессе засекречена борьба с каким то фашизмом, то пусть они разгадывают свои тайны сами.

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