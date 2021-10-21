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«Не дай Бог жить в эпоху перемен»: о чем Путин говорил на форуме «Валдай»

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Подробности на https://tvzvezda.ru

 
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=O3GOSogpsbU
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