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Два мира – два Шапиро

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Два мира – два Шапиро.

Проверил у себя на компе в Хроме и Яндекс-браузере. Плюс-минус так дело и обстоит.





Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7152311.html
Метки: вакцинация, гугл, юмор, яндекс
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