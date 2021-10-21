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Чему учат наших детей в школе, лагере и детдоме. Алексей Родионов

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Как снизить влияние криминала в подростковой среде? С кого берут пример дети, когда они не дома? Как обеспечить преемственность поколений и любовь к Родине? Кто и за какие деньги решает эти вопросы сегодня. Чем помогает государство, общество, региональная власть? Об этом в интервью «КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕ» рассказывает офицер, ветеран морской пехоты, руководитель самарского регионального штаба ЮНАРМИИ  Алексей Борисович Родионов. Ведущий передачи Зотов С. А.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pYDIIEjzRss
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