Чему учат наших детей в школе, лагере и детдоме. Алексей Родионов
Как снизить влияние криминала в подростковой среде? С кого берут пример дети, когда они не дома? Как обеспечить преемственность поколений и любовь к Родине? Кто и за какие деньги решает эти вопросы сегодня. Чем помогает государство, общество, региональная власть? Об этом в интервью «КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕ» рассказывает офицер, ветеран морской пехоты, руководитель самарского регионального штаба ЮНАРМИИ Алексей Борисович Родионов. Ведущий передачи Зотов С. А.