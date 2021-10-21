Главная » Видео, История, Творчество

Александр Пушкин “Сказка о попе и о работнике его Балде”. Читает Олег Борисов (1979)

61 0

Александр Пушкин "Сказка о попе и о работнике его Балде". Читает Олег Борисов

"Сказка – ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок!"
В сказках Александра Пушкина даются остро подмеченные житейские советы, в которых отражена многовековая народная мудрость. Ситуации жизни меняются, а поступки людей остаются прежними. Актуален и в сегодняшнее время совет – "не гонялся бы ты за дешевизной" в "Сказке о попе и о работнике его Балде", которую читает народный артист СССР Олег Борисов. Интересно увидеть рисунки А.С.Пушкина к этой сказке.

Фрагмент фильма-концерта "Сказки Пушкина".
ТО Экран, 1979 г.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vUn-wcZIlg8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Русские сказки: алгоритмы жизни, развития и древнейшая история Руси-2
Русские сказки: скрытый смысл, алгоритмы жизни, развития и древнейшая история Руси (2)
Дуэль с бессмертным творчеством Пушкина (Часть 3)
Пушкин и Даль: три встречи
А.С. Пушкин - Вера Богу и религии — это абсолютно разные вещи!
Мультфильмы по сказкам Пушкина
РПЦ считает, что в России "неправильный народ"
РПЦ вновь охотится на Балду

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru