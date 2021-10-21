Александр Пушкин “Сказка о попе и о работнике его Балде”. Читает Олег Борисов (1979)
Александр Пушкин "Сказка о попе и о работнике его Балде". Читает Олег Борисов
"Сказка – ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок!"
В сказках Александра Пушкина даются остро подмеченные житейские советы, в которых отражена многовековая народная мудрость. Ситуации жизни меняются, а поступки людей остаются прежними. Актуален и в сегодняшнее время совет – "не гонялся бы ты за дешевизной" в "Сказке о попе и о работнике его Балде", которую читает народный артист СССР Олег Борисов. Интересно увидеть рисунки А.С.Пушкина к этой сказке.
Фрагмент фильма-концерта "Сказки Пушкина".
ТО Экран, 1979 г.