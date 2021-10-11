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Герои и подвиги

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Герои и подвиги

Состав «Герои и подвиги», посвященный 80-летию начала битвы за Москву, запустили на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Он посвящен героям, совершавшим свои подвиги, приближая Победу. Это 11-й совместный проект общества, департамента транспорта и Московского метрополитена.

Боевые действия под Москвой продолжались с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Начало октября было одним из самых тяжелых моментов битвы — оборона на дальних подступах к городу едва не рухнула. Но уже в декабре советские войска перешли в контрнаступление. Ни одна столица мира не дала такого мощного отпора Гитлеру.Москвичи и гости столицы во время поездки узнают биографии людей, чей вклад в Победу невозможно переоценить.

Этот поезд окрашен в цвет красного флага. На его бортах красуются огромные белые надписи «1941-1945» и «Герои и Подвиги», а также запечатлен увеличенный орден Славы.

У каждого из четырех вагонов своя тематика. В первом собраны истории о чудесных спасениях, во втором и третьем — о подвигах героев, взрослых и вчерашних школьников, о тех, кто был награжден или так и не успел получить свои ордена. Четвертый вагон посвящен переломному моменту Битвы за Москву. В поезде можно узнать о героях, в честь которых названы станции метро «Панфиловская» и «Бульвар Рокоссовского».

Истории героев оформлены в стиле военных газет и плакатов — желтоватый бумажный фон, черно-белые фото, отпечатанный на машинке текст. Место для текста выбрано таким образом, чтобы его удобно было читать и стоя, и сидя.

Вагоны изнутри напоминают «теплушки» — утепленные вагоны, которые использовались в военные годы. Может показаться, что они — символ дороги на фронт, а можно взглянуть иначе: «теплушки» — символ жизни, символ возвращения домой.

На открытии заместитель руководителя пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Анна Лапушкина отметила: «Московский транспорт уже стал не просто транспортом, а настоящей культурной площадкой. Для нас особенно важно делать такие проекты, как поезд “Герои и подвиги”. Это возможность напомнить пассажирам, как важно не забывать и гордиться страницами своей истории».


Источник: http://stoletie.ru/fotoreportazh/geroi_i_podvigi_763.htm
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