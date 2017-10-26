Фильм «Салют-7» (2017): История дискредитации одного подвига

Авторам фильма не хватило уважения к героям и своей стране. Потому что с теми, кого уважаешь, так поступать нельзя.

Давным-давно, в Советском Союзе, было кино про героев, после которого хотелось совершать подвиги. Посмотрев фильм «Офицеры», мальчишки шли в военные училища, «В бой идут одни «старики» и «Экипаж» пополняли ряды тех, кто мечтал о профессии летчика, а после картины «Щит и меч» молодежь рвалась в разведчики.

Потом наступило странное время, когда героев не стало, если не считать за таких воров в законе и валютных проституток.

Они добрались до космоса

А потом герои вернулись, но уже какими-то не такими. Оказалось, что подлинные победители в войне – это «штрафники», идущие в бой под дулом пистолетов вечно пьяных офицеров НКВД. Сражались, оказывается, не за Родину, а за некую девочку, которая любит мыться в ванной посреди Сталинградской битвы, а сражали врага не оружием, а черенками от лопат и чудотворными паучками.

Изменились не только герои войны. Жизнь актера и поэта Владимира Высоцкого усилиями кинотворцов превратилась в наркотический трип на фоне финансовых махинаций. Каким-то чудом уцелел герой хоккея Валерий Харламов, который в кино – невидаль – забивал канадцам клюшкой, а не силой телекинеза или молитвы.

И, наконец, добрались и до космоса. Оно и понятно: советская космическая программа легко даст пару-тройку сотен готовых сценариев для полнометражных лент на любой вкус. Драма, трагедия, лирика, борьба человека с самим собой и с техникой — ничего и придумывать не надо, только снимай.

Позор на фоне отличных спецэффектов

Картина «Салют-7» с точки зрения спецэффектов и показа космоса хороша. Так у нас космос еще не показывали. И если бы это было нечто абстрактное, вроде «Гравитации» Альфонсо Куарона, то на абсурдность сюжетных поворотов можно было бы закрыть глаза.

Но фильм-то снят о конкретном подвиге советских космонавтов. Причем космонавтов вполне конкретных и узнаваемых. И, хотя авторы поменяли фамилии некоторых персонажей, любой, кто знаком с историей советской космической программы, точно знает, о ком идет речь.

Потому что женщина, которая занимается сваркой на орбите, – это Светлана Савицкая, и никого другого на это место поставить нельзя. А руководитель полетов – это Валерий Рюмин, тем более что Александр Самойленко, играющий его в кино, внешне похож на прототипа. И космонавты Федоров и Алехин в кино – это Владимир Джанибеков и Виктор Савиных в жизни, и других в эти обстоятельства поместить никак нельзя.

Подчеркиваем это особенно, потому что то, что со всеми этими людьми творится в фильме «Салют-7», — это, как говаривал председатель домкома Швондер, какой-то позор.

«Аполлон-13»: прибыльное чувство гордости

Классикой героического кино о космосе, основанного на реальных событиях, является фильм «Аполлон-13» (*см. комментарий редакции). Картина режиссера Рона Ховарда, снятая в 1995 году, рассказывает об аварии американского космического корабля «Аполлон-13» на пути к Луне, происшедшей в 1970 году. Три астронавта, чья жизнь висела на волоске, героически выпутались из почти безнадежной ситуации, вернувшись на Землю живыми.

Это подвиг, которым Америка по праву гордится. В основу фильма об этом легла книга «Потерянная Луна», написанная Джеймсом Ловеллом и Джеффри Клугером. Джеймс Ловелл был командиром «Аполлона-13», то есть непосредственным участником событий. Когда зашла речь о написании сценария, Ловелл был приглашен в соавторы.

В итоге Ловелл решил, что Том Хэнкс сыграл его неправдоподобно. Был в фильме и ряд несостыковок, которые бросаются в глаза только специалистам, но в целом создатели не уклонились от реальной истории событий. При бюджете в 62 миллиона долларов картина собрала в прокате более 355 миллионов и была выдвинута на «Оскар» в девяти номинациях (правда, удостоена была лишь двух наград).

Эта со всех сторон успешная картина насквозь пропитана уважением к людям, работающим в американской космической программе, членам их семей, да и в целом к стране. И выясняется, что можно вызывать чувство гордости и при этом зарабатывать прибыль на сборах.

Операция «Кувалда»

Об операции по спасению «Салюта-7» тоже написана книга, которая называется «Записки с мертвой станции». Ее автор — Виктор Савиных, бортинженер корабля «Союз Т-13», непосредственный участник событий. Но создатели фильма «Салют-7» не взяли Савиных ни в соавторы сценария, ни даже в консультанты. Очевидно, чтобы космонавт не мешал высокому полету их фантазии.

Я ни на что не намекаю, но предыдущая работа режиссера Клима Шипенко называлась «Как поднять миллион. Исповедь Z@drota». Грешен, в течение фильма это название мне постоянно лезло в голову. Авторам фильма не хватило того, что было у создателей «Аполлона-13»: уважения к героям и своей стране. Потому что с теми, кого уважаешь, так поступать нельзя.

Помните легендарного космонавта Льва Андропова из «Армагеддона»? В «Салюте-7» его дух незримо присутствует. Ну а как еще объяснить то, что ключевым моментом ремонта станции и спасения космонавтов становятся удары кувалдой?

Виктор Савиных, весьма сдержанный в интервью, говорил, что против этого эпизода возражал категорически. Но авторы ничего менять не захотели. Чудо советской конструкторской мысли, космическая станция «Салют-7», которой в середине восьмидесятых не было аналогов в мире, ремонтируется кувалдой. Гордость за страну и космонавтов? Нет? Странно.

Не хватало только медведя с балалайкой

Тогда, наверное, патриотизм укрепит космонавт, смачно закуривающий на аварийной станции при помощи открытого огня зажигалки? Ну а где курево, там и выпивка: герои космоса с удовольствием употребляют «для сугреву» припасенную водочку.

Все время ожидается медведь с балалайкой: он выглядел недостающим звеном в этой цепи. Медведь так и не появился. Зато появился таракан, с которым космонавты подружились. Разумеется, на космических станциях проводят опыты на насекомых, но этот явно не был лабораторным. Судя по всему, он просто пробрался на борт корабля перед стартом.

Герметичность, стерильность — подобных вещей в реалиях этого фильма не существует. Сигареты, выпивка, ремонтная кувалда и тараканы на космическом корабле наверняка понравятся американским зрителям.

Но даже представить себе страшно, что сделали бы с режиссером Роном Ховардом американцы, если бы в «Аполлоне-13» астронавты стреляли бы из кольта, жарили барбекю в кабине и дружили со скунсом, который случайно попал в корабль, летящий на Луну.

Космос как анархия

Вы думаете, этим все ограничивается? Если бы. Вот истеричная жена космонавта, заявляющая, что он променял семью на космос. Вообще-то люди годами готовятся к поступлению в отряд космонавтов, потом еще годы ждут полета и порой не дожидаются. Супруга вроде бы должна была знать, что для мужа это дело всей жизни. Но авторам кино о таких мелочах думать недосуг.

«Салют-7» прошелся по всем заметным персонажам. Космонавт Светлана после сварки в космосе сдуру пропарывает себе скафандр, и ее приходится срочно спасать от гибели. Сами понимаете, «женщина в космосе – к беде», как бы говорят нам сценаристы.

Космонавт Владимир Федоров спасает Светлану, но его посещают видения. На Земле он сообщает, что видел ангелов, и его логичным образом исключают из отряда космонавтов. Два героя, летящие спасать станцию «Салют-7», дружат, но ругаются. Командир, выпивая, заявляет бортинженеру: «Да ты вообще не космонавт! Инженер в скафандре!» Интересно, авторам что-то рассказывали про совместимость в экипажах?

Командир корабля в исполнении Владимира Вдовиченкова — настоящий анархист. Он игнорирует команды с Земли, действует по своему усмотрению и про дисциплину, кажется, вообще не слышал. Да и что может знать о воинской дисциплине полковник авиации?

Инженер, которого играет Павел Деревянко, кажется более адекватным, но только до поры до времени. В какой-то момент ему мерещится, что прилетели американцы, и он в истерике пытается открыть люк в открытый космос и, когда командир ему мешает, бьет товарища по голове огнетушителем. Высокие отношения!

И еще: благодаря фильму «Салют-7» мы узнали, что выход в открытый космос не является технологически сложной операцией, для которой нужно время на подготовку. Советские космонавты ходят туда, словно в туалет. Нам этого не показали, но, возможно, они там еще и перекуривают.

Почему Валерий Рюмин не станет Джином Кранцем

Вернемся к «Аполлону-13». В фильме есть персонаж по имени Джин Кранц, которого играет Эд Харрис. Джин Кранц – это реальный человек, руководитель полетов НАСА. Согласно результатам одного из опросов, американцы поставили его на второе место среди героев космоса, как вымышленных, так и настоящих. Столь высокая оценка дана была за то, что четкие, спокойные действия Кранца и его команды, которые вовремя подсказывали астронавтам необходимые операции, позволили спасти экипаж «Аполлона-13». Именно такого уверенного и знающего руководителя и сыграл Эд Харрис, номинированный на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

В фильме «Салют-7» тоже есть руководитель полетов, прототипом которого стал Валерий Рюмин, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза. Но нашим Джином Кранцем после фильма он не станет, и это не вина актера Александра Самойленко.

Сценаристы превратили руководителя полетов не в профессионала, а в рефлексирующего нытика, который не понимает, зачем посылает людей на орбиту, постоянно теряется, паникует, и не знает, что делать. А в ключевой момент руководитель полетов разносит стулом стекло и тоже начинает стучать кувалдой – по наземному макету станции.

Команда руководителя полетов ему под стать: люди бегают, всплескивают руками, сокрушаются, но ни одного толкового совета космонавтам на орбите дать не могут. А ведь в реальности спасение «Салюта-7», как и спасение «Аполлона-13», было бы невозможно без труда десятков и сотен специалистов на Земле, которые упорно искали способы решения нештатных ситуаций на станции. Вот их всех, рядовых героев советского космоса, авторы картины умножили на ноль.

Все это исповедь…

Про советских генералов и сотрудников КГБ, которые, очевидно, олицетворяют власть, даже говорить не хочется: всю картину они страстно выражают желание сбить станцию, чтобы она не досталась американцам. И гибель экипажа их в этом желании не останавливает.

Такой вот фильм о подвиге советских космонавтов, каким его видят современные мастера кино. Настоящий космический «Штрафбат», в котором космонавты рискуют своими жизнями «ради куска железа», как говорит об этом руководитель полетов, и только потому, что власти СССР страшно боятся попадания своих секретов в руки американцев.

Почувствуйте разницу между «Аполлоном-13» и «Салютом-7». В одном случае — кино про подвиг, а во втором — «исповедь z@drota@».

Источник: Андрей Сидорчик, Аргументы и Факты

Дополнительная информация от редакции:

В статье достаточно наглядно показано, каким образом можно с помощью фильма, посвящённого героическому эпизоду истории освоения космоса, очернять свою же страну, тиражируя лживые русофобские мифы в стиле «водка, балалайка, кровавая гэбня».

В то же время автор материала, проводя сравнение фильма «Салют-7» с американской картиной «Аполлон-13», однозначно заявляет о реальности событий, по которым снята голливудская история. Однако сегодня уже накопилось достаточно информации, чтобы утверждать, что американская миссия на Луну была фальсификацией, и по этой причине фильм «Аполлон-13» следует рассматривать в первую очередь, как картину, популяризирующую ложную версию исторических событий и являющуюся одним из инструментов масштабной информационной кампании по убеждению широкой аудитории в реальности американской лунной миссии. В остальном, рецензия Андрея Сидорчика достаточно объективно отражает смысловой посыл нового российского фильма.

Также прикладываем комментарий одного из прототипов главных героев фильма «Салют-7» Владимира Джанибекова, который уже успел посмотреть новинку:

– У меня сложное отношение к этому фильму. С точки зрения художественной картинки проделана прекрасная работа: потрясающие кадры, эффекты, актеры сыграли великолепно, даже невесомость удалось передать очень круто, – говорит Владимир Джанибеков. – Но присутствует какой-то американский вариант воздействия на мозги зрителей. – Что вы имеете в виду? – Показали страшных русских генералов, готовых расстреливать своих в космосе. В фильме присутствует и высшее руководство страны с угрозами. Хотя все было ровно наоборот: все надеялись на успех, спрашивали, чего не хватает, чтобы все получилось. Никогда не угрожали нам. Работники ЦК КПСС и Минобороны только поддерживали, желали победы и соболезновали, если что-то шло не так. Наша армия несет другую функцию: выручать, спасать, защищать и никогда не убивать. Когда люди за рубежом будут внимательнее смотреть ситуацию в Центре управления полетами, как вы думаете, это мимо пройдет? Нет. Вообще, как было на самом деле, можно прочитать в книге Виктора Савиных «Записки с мертвой станции». Да и в бортовом журнале не было никаких намеков на угрозы.

Из интервью В. Джанибекова газете «Кубанские новости» от 11.10.17

Наркотики

Все герои курят в периоды переживаний, а некоторые додумываются закурить даже на космическом корабле. Также героев-космонавтов уместнее назвать «алконавтами», потому что травить себя алкоголем они продолжают даже перед медкомиссией и на космическом корабле во время тяжелых физических и умственных испытаний. Это не только порочит образ космонавта, но и показывает, что алкоголь якобы не снижает умственные и физические способности, что, разумеется, является сознательной лживой закладкой авторов фильма, нацеленной на пропаганду алкоголя. Как заявил в одном из своих интервью Геннадий Онищенко, такие вставки в фильмах, очень высоко оплачиваются алкогольным лобби.

Секс

Уже в первых минутах фильма советские космонавты по общей рации с центром обсуждают возможность секса в невесомости, возможные рекорды и так далее. Разумеется, этот эпизод не основывается на реальных воспоминаниях участников тех событий, а является отражением личных взглядов создателей картины, как и все последующие пошлые шутки, абсолютно неуместные в подобном кино.

Насилие

Отсутствует.

Мораль

Фильм «Салют-7» дискредитирует образ советской космонавтики и людей, непосредственно участвовавших в событиях, по которым написан сценарий. Картина продвигает стандартный набор ложных стереотипов о нашей стране. А ведь история, взятая за основу, – вполне реальна, и реален героизм, слаженная и трудная работа сотен людей. Вдвойне неприятно, когда историю подвига используют для очернения того государства и того народа, во имя которых и совершался этот подвиг.

Источник: whatisgood.ru