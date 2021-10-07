10 книг Льва Толстого, которые должен прочитать каждый
1. Детство (1852)
Кадр из фильма “Детство. Отрочество. Юность”Петр Фоменко,1973
С этого произведения большинство русских детей начинают знакомство со Львом Толстым. «Детство» – часть биографической трилогии, и одна из первых попыток препарировать чувства и мысли, найти их природу. Автор пристально наблюдает за своим героем, маленьким Николаем (а фактически за самим собой) на переходном этапе его жизни – отец забирает его в Москву из родного дома, отнимает от любимой матери, которая олицетворяет чистоту и уют. Позже она умирает, и счастливое детство героя на этом заканчивается. Толстой в подробностях разбирает обиду, стыд, стеснение, волнение – все, что переживает ребенок.
2. Севастопольские рассказы (1855—1856)
Франц Рубо. Панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.» (Фрагмент)Общественное достояние
Глядя на самый памятный портрет седобородого Толстого, сложно предположить, что он когда-то был бравым офицером. Тем не менее, несколько лет он служил на Кавказе, а во время Крымской войны 1853-56 годов провел почти год в Севастополе, даже командовал батареей. Это было тяжелым временем для писателя, и все ужасы войны он отразил в «Севастопольских рассказах». Первый из трех рассказов цикла был издан еще когда война была в самом разгаре и имел невероятный успех у публики, ждавшей любых сводок с фронта. В сущности, это было первое реалистическое произведение о войне.
3. Война и мир (1863—1869)
Кадр из сериала BBC “Война и мир”Том Харпер/BBC Cymru Wales, 2016
Толстой немыслим без своего главного романа-эпопеи, которую его жена Софья Андреевна вручную переписывала несколько раз, внося бесконечные правки. В «Войне и мире» ему удалось описать и военные события, и как они отразились на жизни нескольких поколений. Описал он и Москву, и Петербург и судьбы целых дворянских семей, а кроме того, дал невероятно объемные психологические портреты самых разных героев – вжился и в юную Наташу Ростову, и в старого сварливого князя Болконского, и даже в самого Наполеона. Войну 1812 года против Франции в массовом сознании часто воспринимается именно через призму творения Толстого. Изначально автор планировал писать роман про декабристов, но копая первопричины восстания 1825 года, он вышел именно на эту войну и решил разобрать, как она перевернула судьбу России.
4. Кавказский пленник (1872)
Кадр из фильма “Кавказский пленник”Георгий Калатозишвили/Грузия-фильм,1975
Повесть Толстого хоть и написана спустя 50 лет после поэмы «Кавказский пленник», но несомненно имеет отсылку к Пушкину. Двое русских офицеров попадают в плен к горцам по вине одного из них, не прикрывшего спину сослуживцу, но бросившегося бежать прочь. Главный герой всячески пытается сбежать из плена – и в этом ему помогает дочь горца, в сарае которого его держат в заточении. В России считается, что это рассказ для детей и подростков – о войне, о чести и честности, о достоинстве.
Кадр из фильма “Кавказский пленник”Сергей Бодров (старший)/АО «Караван», 1996
Кроме того, он был не раз переиздан и экранизирован, в том числе в фильме Сергея Бодрова-ст. 1996 года, где действие было перенесено во времена Чеченской войны 1990-х.
5. Анна Каренина (1873—1877)
Кадр из фильма “Анна Каренина” с Кирой НайтлиДжо Райт/Studio Canal, Working Title Films,2012
Все поклонники Толстого делятся на тех, кто любит «Войну и мир» и тех, кто любит «Анну Каренину». Еще один внушительный по объемам роман, однако, не охватывает столь обширный материал. Теперь Толстой сконцентрировался на природе счастья и несчастья семейной жизни. Эта тема невероятно заботила автора и он пытался решить самые разные этические вопросы: можно ли оставить ребенка ради любимого человека и можно ли простить измену ради счастья детей. Кроме того, в романе есть герой, отражающий образ самого Толстого – это Константин Левин, который уходит из светской жизни и начинает пахать поле вместе со своими крестьянами.
6. Смерть Ивана Ильича (1884—1886)
Кадр из фильма “Простая смерть” по мотивам повести Л.Н. ТолстогоАлександр Кайдановский/Ленфильм, 1985
Смерть занимает важное место в русской литературе. И этот роман Толстого – квинтэссенция размышления русского человека о ней, попытка заглянуть смерти в лицо. Толстой подробно описывает процесс умирания Ивана Ильича – и в самом конце, уже в последнюю секунду перед кончиной, оказывается, что смерти больше нет. Как, впрочем, нет и жизни.
7. Крейцерова соната (1887—1889)
Кадр из фильма “Крейцерова соната”София Милькина, Михаил Швейцер/Мосфильм, 1987
Эта небольшая повесть вызвала невероятно бурную реакцию в обществе, ей зачитывалась молодежь, но одно время она даже была запрещена к печати царской цензурой. По сюжету муж убивает жену в порыве ревности. Его оправдывают, и через много лет рассказывая об этой истории случайному попутчику, он размышляет, как сильно развращено все общество. Ему противно, что девушек с юности готовят быть хорошими женами и угождать мужьям, а для юношей считается нормальным предаваться разврату до брака. Толстой транслирует собственное разочарование в институте брака, его кризис. При том он вообще призывает отказаться от всего плотского, предназначение женщины он видит именно в рождении детей и уходе за ними.
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8. Воскресение (1889—1899)
Кадр из фильма “Воскресение”Михаил Швейцер/Мосфильм, 1960
Последний роман Льва Толстого, который он сам считал своим лучшим произведением. Это история искупления некогда распутного офицера. Он соблазнил невинную воспитанницу своей тетушки, и оставив ей деньги, не попрощавшись уехать вновь на службу. Для него это был лишь эпизод, а вот жизнь девушки была сломана – она забеременела, вынуждена была уехать, искать себе средства для пропитания. В итоге они встречаются в суде: он в качестве скучающего присяжного, а она как подсудимая. Узнав ее страшную историю, бывший офицер переживает невероятный внутренний перелом. Он едет за девушкой на каторгу, чтобы облегчить ее существование… Роман отражает духовные скитания и самого Толстого.
9. Хаджи-Мурат (1896—1904)
Иллюстрация к книге Толстого Л. Н. «Хаджи-Мурат»Александр Сафонов
Толстой вновь обращается к кавказской теме и использует в качестве основы сюжета реальную историю, которая заинтересовала его еще более 40 лет назад во время службы на Кавказе. Хаджи-Мурат – правая рука главаря горцев имама Шамиля – переходит на сторону русской армии. Его как дорогого гостя принимает у себя командующий состав армии. Хаджи-Мурат обещает русским обратить на их сторону весь Дагестан, если они помогут ему вызволить семью из плена Шамиля. Но конечно, в верность «перебежчика» верят далеко не все..
10. Отец Сергий (1898)
Кадр из фильма “Отец Сергий”Игорь Таланкин/Мосфильм,1978
В 1880-х годах Толстой переживает серьезный духовный переворот, пересматривая свое отношение к вере и нравственности. В «Отце Сергие» он расписывает практически образцовый духовный путь, который может проделать человек. Пылкий молодой офицер Степан разрывает помолвку с красавицей невестой, узнав, что она была любовницей императора, которым он также восхищался. Степан уходит в монастырь, где становится праведником – отцом Сергием. Однако даже в монастыре он не может обрести настоящую веру и бесконечные паломники отвлекают его от праведного образа жизни – тогда он уходит из обители странствовать и искать свой путь в мирных занятиях и уходе за больными. Толстой пристально следит за психологическим портретом героя на всех стадиях его пути.