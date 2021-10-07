1. Детство (1852)

Кадр из фильма “Детство. Отрочество. Юность” Петр Фоменко,1973 Петр Фоменко,1973

Выбрать из 90-томного собрания сочинений всего лишь десять произведений – настоящий вызов. Но мы сделали попытку.

С этого произведения большинство русских детей начинают знакомство со Львом Толстым. «Детство» – часть биографической трилогии, и одна из первых попыток препарировать чувства и мысли, найти их природу. Автор пристально наблюдает за своим героем, маленьким Николаем (а фактически за самим собой) на переходном этапе его жизни – отец забирает его в Москву из родного дома, отнимает от любимой матери, которая олицетворяет чистоту и уют. Позже она умирает, и счастливое детство героя на этом заканчивается. Толстой в подробностях разбирает обиду, стыд, стеснение, волнение – все, что переживает ребенок.

2. Севастопольские рассказы (1855—1856)

Франц Рубо. Панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.» (Фрагмент) Общественное достояние Общественное достояние

Глядя на самый памятный портрет седобородого Толстого, сложно предположить, что он когда-то был бравым офицером. Тем не менее, несколько лет он служил на Кавказе, а во время Крымской войны 1853-56 годов провел почти год в Севастополе, даже командовал батареей. Это было тяжелым временем для писателя, и все ужасы войны он отразил в «Севастопольских рассказах». Первый из трех рассказов цикла был издан еще когда война была в самом разгаре и имел невероятный успех у публики, ждавшей любых сводок с фронта. В сущности, это было первое реалистическое произведение о войне.

3. Война и мир (1863—1869)

Кадр из сериала BBC “Война и мир” Том Харпер/BBC Cymru Wales, 2016 Том Харпер/BBC Cymru Wales, 2016

Толстой немыслим без своего главного романа-эпопеи, которую его жена Софья Андреевна вручную переписывала несколько раз, внося бесконечные правки. В «Войне и мире» ему удалось описать и военные события, и как они отразились на жизни нескольких поколений. Описал он и Москву, и Петербург и судьбы целых дворянских семей, а кроме того, дал невероятно объемные психологические портреты самых разных героев – вжился и в юную Наташу Ростову, и в старого сварливого князя Болконского, и даже в самого Наполеона. Войну 1812 года против Франции в массовом сознании часто воспринимается именно через призму творения Толстого. Изначально автор планировал писать роман про декабристов, но копая первопричины восстания 1825 года, он вышел именно на эту войну и решил разобрать, как она перевернула судьбу России.

4. Кавказский пленник (1872)

Кадр из фильма “Кавказский пленник” Георгий Калатозишвили/Грузия-фильм,1975 Георгий Калатозишвили/Грузия-фильм,1975

Повесть Толстого хоть и написана спустя 50 лет после поэмы «Кавказский пленник», но несомненно имеет отсылку к Пушкину. Двое русских офицеров попадают в плен к горцам по вине одного из них, не прикрывшего спину сослуживцу, но бросившегося бежать прочь. Главный герой всячески пытается сбежать из плена – и в этом ему помогает дочь горца, в сарае которого его держат в заточении. В России считается, что это рассказ для детей и подростков – о войне, о чести и честности, о достоинстве.

Кадр из фильма “Кавказский пленник” Сергей Бодров (старший)/АО «Караван», 1996 Сергей Бодров (старший)/АО «Караван», 1996

Кроме того, он был не раз переиздан и экранизирован, в том числе в фильме Сергея Бодрова-ст. 1996 года, где действие было перенесено во времена Чеченской войны 1990-х.

5. Анна Каренина (1873—1877)

Кадр из фильма “Анна Каренина” с Кирой Найтли Джо Райт/Studio Canal, Working Title Films,2012 Джо Райт/Studio Canal, Working Title Films,2012

Все поклонники Толстого делятся на тех, кто любит «Войну и мир» и тех, кто любит «Анну Каренину». Еще один внушительный по объемам роман, однако, не охватывает столь обширный материал. Теперь Толстой сконцентрировался на природе счастья и несчастья семейной жизни. Эта тема невероятно заботила автора и он пытался решить самые разные этические вопросы: можно ли оставить ребенка ради любимого человека и можно ли простить измену ради счастья детей. Кроме того, в романе есть герой, отражающий образ самого Толстого – это Константин Левин, который уходит из светской жизни и начинает пахать поле вместе со своими крестьянами.

6. Смерть Ивана Ильича (1884—1886)

Кадр из фильма “Простая смерть” по мотивам повести Л.Н. Толстого Александр Кайдановский/Ленфильм, 1985 Александр Кайдановский/Ленфильм, 1985

Смерть занимает важное место в русской литературе. И этот роман Толстого – квинтэссенция размышления русского человека о ней, попытка заглянуть смерти в лицо. Толстой подробно описывает процесс умирания Ивана Ильича – и в самом конце, уже в последнюю секунду перед кончиной, оказывается, что смерти больше нет. Как, впрочем, нет и жизни.

7. Крейцерова соната (1887—1889)

Кадр из фильма “Крейцерова соната” София Милькина, Михаил Швейцер/Мосфильм, 1987 София Милькина, Михаил Швейцер/Мосфильм, 1987

Эта небольшая повесть вызвала невероятно бурную реакцию в обществе, ей зачитывалась молодежь, но одно время она даже была запрещена к печати царской цензурой. По сюжету муж убивает жену в порыве ревности. Его оправдывают, и через много лет рассказывая об этой истории случайному попутчику, он размышляет, как сильно развращено все общество. Ему противно, что девушек с юности готовят быть хорошими женами и угождать мужьям, а для юношей считается нормальным предаваться разврату до брака. Толстой транслирует собственное разочарование в институте брака, его кризис. При том он вообще призывает отказаться от всего плотского, предназначение женщины он видит именно в рождении детей и уходе за ними.

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8. Воскресение (1889—1899)

Кадр из фильма “Воскресение” Михаил Швейцер/Мосфильм, 1960 Михаил Швейцер/Мосфильм, 1960

Последний роман Льва Толстого, который он сам считал своим лучшим произведением. Это история искупления некогда распутного офицера. Он соблазнил невинную воспитанницу своей тетушки, и оставив ей деньги, не попрощавшись уехать вновь на службу. Для него это был лишь эпизод, а вот жизнь девушки была сломана – она забеременела, вынуждена была уехать, искать себе средства для пропитания. В итоге они встречаются в суде: он в качестве скучающего присяжного, а она как подсудимая. Узнав ее страшную историю, бывший офицер переживает невероятный внутренний перелом. Он едет за девушкой на каторгу, чтобы облегчить ее существование… Роман отражает духовные скитания и самого Толстого.

9. Хаджи-Мурат (1896—1904)

Иллюстрация к книге Толстого Л. Н. «Хаджи-Мурат» Александр Сафонов Александр Сафонов

Толстой вновь обращается к кавказской теме и использует в качестве основы сюжета реальную историю, которая заинтересовала его еще более 40 лет назад во время службы на Кавказе. Хаджи-Мурат – правая рука главаря горцев имама Шамиля – переходит на сторону русской армии. Его как дорогого гостя принимает у себя командующий состав армии. Хаджи-Мурат обещает русским обратить на их сторону весь Дагестан, если они помогут ему вызволить семью из плена Шамиля. Но конечно, в верность «перебежчика» верят далеко не все..

10. Отец Сергий (1898)

Кадр из фильма “Отец Сергий” Игорь Таланкин/Мосфильм,1978 Игорь Таланкин/Мосфильм,1978

В 1880-х годах Толстой переживает серьезный духовный переворот, пересматривая свое отношение к вере и нравственности. В «Отце Сергие» он расписывает практически образцовый духовный путь, который может проделать человек. Пылкий молодой офицер Степан разрывает помолвку с красавицей невестой, узнав, что она была любовницей императора, которым он также восхищался. Степан уходит в монастырь, где становится праведником – отцом Сергием. Однако даже в монастыре он не может обрести настоящую веру и бесконечные паломники отвлекают его от праведного образа жизни – тогда он уходит из обители странствовать и искать свой путь в мирных занятиях и уходе за больными. Толстой пристально следит за психологическим портретом героя на всех стадиях его пути.