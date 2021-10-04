УПОР Ноосфера. Футурология часть 1. Футурология как наука. Олег Верещагин
УПОР Ноосфера. Футурология часть 1. Футурология как наука
Футурология – это наука, которая занимается прогнозированием и моделированием будущих эволюционных процессов. Словом это учение о будущем применительно к историческому и социальному времени. Методов у футурологии всего две- интуитивное предсказание, которое, исходя из анализа настоящего положения дел, дает возможные варианты будущего хода событий, – нормативное, или предписывающее, предсказание, имеющее целью определение альтернатив, выбора желаемого варианта развития и мер для его достижения.