Военно-морской флот (ВМФ) России впервые провёл испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, пуск производился из надводного положения.

Стрельба производилась по условной морской цели в акватории Баренцева моря.

«По данным объективного контроля, полёт ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель. Испытательная стрельба ракетой "Циркон" с атомной подводной лодки признана успешной», — говорится в сообщении.

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полёт с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всём маршруте тягу собственного двигателя. Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 км/с на высоте 20 км, или более 10 000 км/ч). Максимальная дальность — 1 000 км.

Ракета может уничтожать как морские, так и наземные цели. В частности, надводные корабли разных классов от фрегатов до авианосцев, а также наземные военные объекты в радиусе поражения. Запуск ракеты возможен как с кораблей, так с и подлодок.

«Цирконами» планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодку «Иркутск», которую хотят модернизировать до уровня 949АМ.

По материалам РИА Новости, ТАСС, «Интерфакса», НТВ