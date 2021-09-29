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Не-тайное послание Восточного Форума. Когда Новак и Дворкович поедут копать каналы? Б. Марцинкевич

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Какие недавние события позволяют робко мечтать о том, что "рынок" перестанет решать всё, до чего дотянется. Когда закончится политика высасывания соков из Сибири и чем она должна смениться. Как логика пространства сталкивается с логикой наживы и что из этого получается. Об этом и многом другом рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c_LeTiFDLic
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