Важную роль в этом процессе играют энергетические поля растений. Оказывается, что вокруг кончиков их ростков и корней имеется сильное слоистое энергополе, по форме напоминающее пламя свечи. Поток этого энергополя, на своем пути, способен нарушать связь между частицами земли и камня, раздвигать их в стороны и впереди себя. Многослойность энергопотока, подобна «гидроцилиндру», способствует получению большого давления на грунт.



В пробивании асфальта обычно участвуют одновременно несколько ростков, прижавшись друг к другу, объединяясь в единый мощный энергопоток.

Различные виды растений порой значительно отличаются друг от друга по силе энергопотока. Так, например, легендарная разрыв-трава разрушает даже железо.

Учитывая, что в природе все имеет дипольную полярность ("+" и "-"), подобно прямолинейному магниту, растения развиваются по этому же закону, устремляя ростки вверх, а корни вниз, имея различные характеристики энергополей для ростков и корней.

Исследуя энергополя прямолинейного магнита, немецкие и американские исследователи отмечали, что северный полюс магнита всегда окутан синеватым сиянием, а южный – красноватым. При этом энергополе южного магнита отталкивается от энергополя правой руки человека, а с энергополем левой руки взаимодействует (притягивается).



Энергополе северного конца магнита имело обратное взаимодействие в отношении к правой и левой рукам. Древние источники сообщают о том, что специалисты предшествующих цивилизаций, используя законы энергопотоков, создавали механических «кротов» для проходки подземных тоннелей, колодцев и других коммуникаций.

Наглядное проявление энергопотоков можно видеть у кончиков пальцев рук человека в виде слоистого голубоватого свечения, которое можно даже сфотографировать. Толщина его нижнего слоя составляет несколько миллиметров. При соединении пальцев рук, общая величина энергополя увеличивается.



Сильные энергопотоки пальцев рук наблюдаются у целителей-экстрасенсов. Наиболее сильные энергопотоки наблюдаются у филиппинских и российских хиллеров (Юрий Тарасов, Умар Беширов и др.), которые посредством концентрации этой энергетики раздвигают ткани кожи и мышц, без ножа проникают в брюшную полость при проведении операции.



По окончании операции ткани соединяются, не оставляя шва (рубца). Подпитка энергией филиппинских целителей осуществляется за счет естественных (природных) и искусственных источников энергии. Наиболее известные хиллеры работают в местах сильных концентраций энергопотоков Земли.

Сильные концентрации энергополей наблюдаются также у отдельных видов птиц, животных, рыб. Например, у клюва дятла наблюдается значительная концентрация энергопотока, что позволяет ему легко расщеплять дерево.

В легендах инков (Перу, Южная Америка) рассказывается о том, что в горах, на высоте около 3,5 км в сооружении каменного города Мачу-Пикчу помогали людям птицы. Это реальные редкостные птицы хакаклью, что в переводе означает «тот, кто просверливает камень». Ученые орнитологи установили, что, живя в горах, эти птицы выдалбливают в скалах глубокие полости для гнезд.



Считается, что в своей работе для размягчения камня птицы используют сок редкостных трав. У хакаклью на конце клюва имеется тоже большое энергополе, которое позволяет разрушать камень и без сока растения. Имеются и другие птицы (в том числе и в России), делающие норы для гнезд в камне, в земле без применения сока растений.

Повышенную энергетичность у носа имеют крысы, мыши, которые проделывают норы большой протяженности даже в твердых грунтах. Подобная энергетика помогает свинье ковырять землю своим нежным пятачком.

Предания сообщают, что в древности гигантский опоссум (двухметровой длины) имел спереди и сзади чрезвычайно большое энергополе, из-за чего его использовали при строительстве подземелий (вместе с мамонтами).

Загадочные энергополя обладают и другими особыми свойствами. Так, например, шляпки подсолнуха, цветы, листья растений в течение дня поворачиваются вслед за солнцем. Кроме того, цветы за счет свойств энергополей закрывают и открывают свои лепестки в зависимости от освещенности и иных воздействий. Был случай, когда к букету цветов из роз протянул руку один из экстрасенсов.



Лепестки ближайшей большой розы мгновенно закрылись, человек отошел – и цветок раскрылся. При повторном поднесении руки произошло то же самое. На руки других сотрудников цветок не реагировал. Налицо взаимодействие энергополей.

Исследования энергополей подсолнуха показали, что впереди и сзади его шляпки присутствуют дипольные энергопотоки, играющие важную роль в повороте цветка вслед за солнцем, создавая момент вращения, как и у стрелки магнитного компаса.



Но в данном случае, настрой поворота осуществляется не по магнитным силовым линиям, а вдоль потока солнечной энергии. Здесь просматривается взаимодействие энергополей не на магнитные, а на какие-то иные источники энергии.



Примером может служить рамка в руках оператора биолокации, которая поворачивается в сторону объекта, с которым оператор желает установить связь. А так как любой объект имеет свою частоту излучения (энергоинформационной связи), то биолокационная рамка поворачивается навстречу поискового (запрашиваемого) объекта, «реагируя» на его ответную частотную характеристику.



Например, вам надо узнать, в каком направлении от вас находится близкий человек. Вы вспоминаете его облик, и тут же между вами пролегает нить информационной энергосвязи, вдоль которой и устанавливается биолокационная рамка. Так ищут воду, полезные ископаемые и т.д.



В биолокации мысль оператора, устанавливающая связь с объектом, является первичной, а поворот рамки – вторичной величиной.



Если известные биолокационные связи устанавливаются временно, то в природе существуют и постоянные связи (магнитные, гравитационные, солнечного излучения и т.д.). Примеры проявления магнитных связей – это компас; гравитационных – рост растений (вверх-вниз); солнечного потока – поворот цветов, листьев деревьев… Другие виды связей предстоит открыть.

В древние времена люди знали о законах энергоинформационного взаимодействия в природе и с успехом их применяли в культовых и бытовых устройствах.

Так, например, из китайских источников известны различные варианты немагнитных указателей (компасов) южного полюса. Однако представляется, что эти указатели показывали не на южный полюс, а на некий энергетический «маяк», работающий на определенной частотной характеристике, который находится в районе Антарктиды.



Подобные «маяки» со своими характеристиками должны быть и в других местах планеты. Китайский указатель южного направления работал по принципу шляпки подсолнуха, поворачиваясь постоянно в сторону южного «маяка». Два варианта таких компасов-указателей представлены на рисунке.

А – "Волшебная ложка"

1 – фарфоровая ложка, 2 – пластина из устойчивого радиоактивного металла, 3 – энергополе ложки, 4 – градуированная подставка;

Б – "Фигурка"

1 – фарфоровая опора, 2 – фигурка из дерева, 3 – редкоземельный элемент (внутри руки), 4- энергополе взаимодействующее с полюсом

Имелись в древности и механизмы с энергоустройствами из кристаллов и камней, которые использовались для прокладки тоннелей в горах и в земле.



С помощью этих кристаллов и камней шла концентрация и преобразование различных видов энергии в движущуюся силу; использовали ее во многих сферах жизнедеятельности людей, в том числе и в быту.



Во многих музеях нашей страны в качестве экспонатов можно видеть древнекаменные изделия с очень большим энергополем, мимо которых без должного внимания проходят люди. А ведь структура и свойства этих древних изделий заслуживают особого внимания и изучения.



К сожалению, материальные предметы в природе оцениваются лишь по их величине.

И.Е. Кольцов



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