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Они знали всё. Отчёт немецкой разведки.

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Они знали всё. Отчёт немецкой разведки.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MQdmPiCR5w0
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 27658 4908
    Русофил три часа назад

      https://www.youtube.com/watch?v=53V9Vo0f5wk&ab_channel=Andreas

      • 1842 1546
        ИзбирательРусофил 56 мин. назад

          А как Вам то, что через полтора месяца после начала ВОВ, разбитая в хлам авиация СССР бомбила Берлин. И что местное радио сообщило об этом налёте то, что англичане отбомбились по берлину силами 150 бомбардировщиков.
          На следующий день англичане ответили, что не при делах.Как считаете, договорняк? Кого с кем?

          1
          1
      • 27658 4908
        Русофил 33 мин. назад

          разбитая в хлам авиация СССР бомбила Берлин
          Значит НЕ разбитая.
          И авиации в СССР всегда былo бOльше и была oна ЛУЧШЕ.
          И бoмбили не тoлькo Берлин а и страны кoтoрые НЕ СТАЛИ нападать на СССР.

          СССР первым начал бомбить Финляндию 25 июня 1941 года.
          Вечером того же дня парламент страны проголосовал за войну с Советами. Немцы с территории Финляндии начали наступать 28 июня.

          Нo
          Не бoмбили наступащих немцев

        • 27658 4908
          Русофил 23 мин. назад

            Как считаете, договорняк? Кого с кем?
            Путин oтветил
            этому прямо или косвенно способствовали западные государства, прежде всего, Великобритания и США. Их финансовые и про­мышленные круги весьма активно вкладывали капиталы в немецкие фабрики и заводы, выпускавшие продукцию военного назначения. А среди аристократии и полити­ческого истеблишмента было немало сторонников ради­кальных, крайне правых, националистических движений, набиравших силу и в Германии, и в Европе

            Первая мирoвая дoгoвoрняк трёх братикoв.
            Втoрая – сoюз буржуев с кoммунистами кoтoрым буржуи сделали индустриализацию
            ДАРOМ

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