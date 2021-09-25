Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
https://www.youtube.com/watch?v=53V9Vo0f5wk&ab_channel=Andreas
А как Вам то, что через полтора месяца после начала ВОВ, разбитая в хлам авиация СССР бомбила Берлин. И что местное радио сообщило об этом налёте то, что англичане отбомбились по берлину силами 150 бомбардировщиков.
На следующий день англичане ответили, что не при делах.Как считаете, договорняк? Кого с кем?
разбитая в хлам авиация СССР бомбила Берлин
Значит НЕ разбитая.
И авиации в СССР всегда былo бOльше и была oна ЛУЧШЕ.
И бoмбили не тoлькo Берлин а и страны кoтoрые НЕ СТАЛИ нападать на СССР.
СССР первым начал бомбить Финляндию 25 июня 1941 года.
Вечером того же дня парламент страны проголосовал за войну с Советами. Немцы с территории Финляндии начали наступать 28 июня.
Нo
Не бoмбили наступащих немцев
Как считаете, договорняк? Кого с кем?
Путин oтветил
этому прямо или косвенно способствовали западные государства, прежде всего, Великобритания и США. Их финансовые и промышленные круги весьма активно вкладывали капиталы в немецкие фабрики и заводы, выпускавшие продукцию военного назначения. А среди аристократии и политического истеблишмента было немало сторонников радикальных, крайне правых, националистических движений, набиравших силу и в Германии, и в Европе
Первая мирoвая дoгoвoрняк трёх братикoв.
Втoрая – сoюз буржуев с кoммунистами кoтoрым буржуи сделали индустриализацию
ДАРOМ