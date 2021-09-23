Планировать жизнь на 150 лет вперед.

Женоподобные мужчины и мужеподобные женщины – таковы тенденции современного общества. Институт семьи трещит по швам, а в народе все чаще слышится фраза: «Настоящих мужчин не осталось!». Так как же выглядит настоящий мужчина? В выпуске обсуждаются фундаментальные знания и принципы, необходимые для управления общественными процессами и построения крепкой семьи. Никто кроме, нас не сделает этот мир лучше. «Сделать мир лучше» – значит, улучшить отношения между людьми.

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1:55 Роль мужчины в обществе. Предназначение человеческой жизни.

5:51 Быть праведником. Цель всех религий.

9:45 Главное качество мужчины. Мотивация к долголетию.

12:40 Виноват ли президент в проблемах государства? Недостающие качества общества.

15:08 Во что должно произрасти общество? Идеология пути к Богу.

20:40 Принципы настоящего мужчины.

27:41 Демонические тенденции школ Германии. Пример достойного мужчины.

35:05 Чудо личного примера. Влияние одного человека на общество.

38:39 На чем строится коллективная ответственность и здоровое общество? Идеология элитарных купеческих гильдий дореволюционной России.

48:13 Почему англичане покинули колониальную Индию? Зачем британцы разрекламировали Махатму Ганди?

50:48 1% Проснувшегося населения достаточно для масштабных перемен в обществе.

52:44 Как уничтожается институт семьи?

55:26 В чем порочность атеистического социализма? Три периода СССР.

58:15 Чего хотят враги человечества? Миссия России.

Александр Валерьевич Тимашёв:

Бизнес-тренер, life-коуч, мастер айкидо и преподаватель мужского университета жизни, муж и отец четверых детей, имеющий три высших образования, два дополнительных образования, предприниматель, финансовый консультант, психолог-консультант, тренер личностного роста, спикер фестивалей «Благость» и «П3000».