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Роль мужчин в обществе

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 Планировать жизнь на 150 лет вперед.
 Женоподобные мужчины и мужеподобные женщины – таковы тенденции современного общества. Институт семьи трещит по швам, а в народе все чаще слышится фраза: «Настоящих мужчин не осталось!». Так как же выглядит настоящий мужчина? В выпуске обсуждаются фундаментальные знания и принципы, необходимые для управления общественными процессами и построения крепкой семьи. Никто кроме, нас не сделает этот мир лучше. «Сделать мир лучше» – значит, улучшить отношения между людьми.

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1:55 Роль мужчины в обществе. Предназначение человеческой жизни.
5:51 Быть праведником. Цель всех религий.
9:45 Главное качество мужчины. Мотивация к долголетию.
12:40 Виноват ли президент в проблемах государства? Недостающие качества общества.
15:08 Во что должно произрасти общество? Идеология пути к Богу.
20:40 Принципы настоящего мужчины.
27:41 Демонические тенденции школ Германии. Пример достойного мужчины.
35:05 Чудо личного примера. Влияние одного человека на общество.
38:39 На чем строится коллективная ответственность и здоровое общество? Идеология элитарных купеческих гильдий дореволюционной России.
48:13 Почему англичане покинули колониальную Индию? Зачем британцы разрекламировали Махатму Ганди?
50:48 1% Проснувшегося населения достаточно для масштабных перемен в обществе.
52:44 Как уничтожается институт семьи?
55:26 В чем порочность атеистического социализма? Три периода СССР.
58:15 Чего хотят враги человечества? Миссия России.

Александр Валерьевич Тимашёв:
Бизнес-тренер, life-коуч, мастер айкидо и преподаватель мужского университета жизни, муж и отец четверых детей, имеющий три высших образования, два дополнительных образования, предприниматель, финансовый консультант, психолог-консультант, тренер личностного роста, спикер фестивалей «Благость» и «П3000».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=485cfHHJ6OM
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7976 5760
    чужой час назад

      Мужчина который видит целое и делает общее, он обязательно обременен верой.
      Со временем у него обязательно получается целое и гармоничное дома. Но есть еще женщины на работе, у которых мужья держат их зависимостью от обеспечения. Такие женщины на работе могут ускорить путь к Богу любому. Эти женщины все про всех знают у кого сколько.

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